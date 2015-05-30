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اليوم .. بدء توزيع 5 ملايين «كروت البنزين» الذكية بالقاهرة والمحافظات

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اليوم .. بدء توزيع 5 ملايين «كروت البنزين» الذكية بالقاهرة والمحافظات اليوم .. بدء توزيع 5 ملايين «كروت البنزين» الذكية بالقاهرة والمحافظات

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، بدء تسليم كروت البنزين الذكية لمكاتب المرور بمحافظات القاهرة الكبرى.

وقال مصدر أمني بالإدارة، إنه تم طبع 5.3 مليون كارت بنزين وتم توزيع 5 ملايين على أغلب المحافظات، وباقى 300 ألف سيتم توزيعهم خلال الفترة المقبلة.

وأشار، إلى أن الشركة قامت خلال الفترة الماضية بتجريب منظومة الكروت على 1100 محطة بنزين على مستوى الجمهورية من أصل 3400 محطة ضمن المنظومة، لاختبار أداء المنظومة، مشيرا إلى أنه سيتم صرف البنزين للسيارات التي لم تحصل على الكارت من خلال كارت المحطة، حتى يتسنى لكل السيارات الحصول على الكارت.

ولفت إلى أن كل هذه الإجراءات نضمن عدم حدوث تكدس أو زحام في المحطات مع استكمال تطبيق المنظومة بالكامل، وحول طبيعة عمل كارت المحطة أكد عبد الغنى أن كارت المحطة تم توفيره في جميع المحطات على مستوى الجمهورية لاستخدامه في تسجيل حركة شحن الوقود«سولار/بنزين» لشرائح محددة وهى المركبات التي لم تستلم الكروت الخاصة بها حتى الآن.

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