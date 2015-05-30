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محافظ القليوبية: بدء العمل فى توسعات 4 محطات لمياه الشرب

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محافظ القليوبية: بدء العمل فى توسعات 4 محطات لمياه الشرب محافظ القليوبية: بدء العمل فى توسعات 4 محطات لمياه الشرب
أكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، أنه يجرى البدء فى أعمال توسعات 4 محطات لمياه الشرب، وهى كفر الشهاوى خاطر والمنشأة الصغرى بكفر شكر وأبو الغيط وأجهور الصغرى بتكلفة إجمالية 317 مليون جنيه، وذلك لخدمة قرى كفر شكر والقناطر الخيرية.

وقال المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية فى تصريح له اليوم السبت، إن الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى وافقت على إنشاء محطة جديدة بقرية بطا ببنها لخدمة كفر الجزار وكفر أبو ذكرى بما يعادل 8 آلاف متر مكعب يوميًا ومحطة أخرى لخدمة قريتى دجوى وساحل دجوى.

وأشار المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية إلى أن عام 2015 سيكون عام الحسم فى حل أزمات مياه الشرب والصرف الصحى، مؤكدا أن هذا القطاع هو أحد أهم أولويات والمحافظة فى المرحلة المقبلة لدفع العمل فى مشروعات المياه والصرف الصحى، التى ظلت تؤرق مواطنى القليوبية خلال السنوات الماضية.

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مصر 365

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