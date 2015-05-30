مبادرة لتدريب مليون شاب للعمل بمشروعات قناة السويس

أعلن تامر الجندى، المنسق العام للمجلس المصرى الدولى لحقوق الإنسان والتنمية بالإسماعيلية، برئاسة المستشار حمدى نوارة، خطة تدريب لتأهيل مليون شاب مصرى للعمل بمشروع تنمية محور منطقة قناة السويس.

وأضاف "الجندى"، فى بيان صادر اليوم السبت، ضمن فعاليات مؤتمر "دور الإعلام فى تحقيق السلام والتنمية"، والذى يواكب احتفالات مصر بعيد الإعلاميين، أن الإعلام العربى عليه دور مهم لتحـقـيــق الســلام والتنمية بين شعوب البلدان العربية، لتنصهر فى بوتقة واحدة لتشكيل أكبر تكتل عربى لمواجهة مؤامرات المخابرات الغربية، ويتطلب ذلك "إعلام حرب"، ونحن كمنظمة نثق فى أن الإعلاميين هم القادرون على التغيير وتحقيق الحلم العربى، وأن ذلك الأمل جاء بعد أن بث فينا روح العزيمة "أسد العرب" رئيس جمهورية مصر العربية الزعيم المشير عبد الفتاح السيسى الذى التف حوله المصريين والعالم العربى.

وأوضح، المنسق العام للمجلس المصرى الدولى لحقوق الإنسان والتنمية بالإسماعيلية، أن التنمية هى مثلث مبنى على الحكومة، وجميع منظمات المجتمع المدنى البناءة، والقطاع الخاص، وأدوار كل منهم لا تقل أهمية عن الآخر ويجب التعامل معهم جميعاً بحيادية وبمسافة واحدة دون تميز فكلنا شركاء فى هذه المشروعات القومية التى تهدف إلى التنمية من أجل سواعد المستقبل لتحيا مصر بأبنائها وتدريب وتأهيل الشباب ليس احتكارا لأشخاص أو مؤسسات دون الأخرى، ونحن على أتم استعداد للتنسيق بين أغلب المؤسسات الحكومية والجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى المشهرة بهدف التنمية وهذا بالعمل على محورين: الأول: التسويق بين الشباب المستهدفين للتدريب. والثانى: التنسيق مع إدارات التدريب والتنظيم والإدارة بالوزارات والهيئات والأكاديميات والجامعات والكليات المتخصصة والمستثمرين العرب والمصريين والمؤسسات ومراكز التدريب العلمية والإعلاميين والدبلوماسيين والمفكرين والباحثين والشخصيات العامة. والمنظمات والهيئات العربية والدولى. والاقتصاديون المهتمون بالإعلام الاقتصادى والجمعيات والمؤسسات والمنظمات الأهلية ذات الصلة.

وأضاف الجندى، أننا نطرح فكرة جمع كافة الجهات لدعم وعرض فرص التدريب والتشغيل تحت سقف واحد حتى يسهل على الخريجين الالتحاق بهذه التدريبات والدورات والمنح التى تؤهلهم لفرص عمل حقيقية تكون مطلوبة لدى المستثمرين فى محور قناة السويس وبدأنا كمؤسسين بالمجلس المصرى الدولى للتنمية وحقوق الإنسان خلال ورش العمل التى أقيمت على هامش" مؤتمر الغردقة"التنسيق لتنظيم الملتقى إيمانا بدورنا المجتمعى والوطنى لتحقيق انطلاقة فى التنمية الاقتصادية التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى وجارى الإعداد والإجراءات الرسمية "ملتقى التدريب لتأهيل الشباب للعمل بمنطقة محور قناة السويس".

وتابع الجندى أنه سيقام الملتقى المجمع لمراكز تدريب الوزارات والجامعات الشهر القادم بقصر ثقافة الإسماعيلية ونرحب بالتعاون المشترك مع باقى المؤسسات التى لم نتواصل معها لتوقيع بروتوكول التعاون والتصور الخاص للمشاركة والأفكار المقترحة والتصور الأفضل لاستمرار الارتقاء بالملتقى لدراسته لاتخاذ القرار المناسب.