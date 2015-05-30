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ننشر أسماء قتلى ومصابي حادث بني سويف

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ننشر أسماء قتلى ومصابي حادث بني سويف ننشر أسماء قتلى ومصابي حادث بني سويف

ننشر أسماء ضحايا حادث بني سويف المروع والذي أسفر عنه مصرع 16 قتيلا من بينهم 13 مجندا و3 مدنيين وإصابة 3 آخرين.

وضمت قائمة المتوفين : حازم محمد عبدالباقي ، علي جاد فؤاد ، إبراهيم أحمد محمد ، ، عبد الرحمن محمد أحمد ، محمد أحمد سيد ، وليد جمال أمين ، محمد خالد حماس ، أحمد عطية مهران ، مصطفي نصر محمد ، وليد شعبان عبدالباقي ، حسام محمد ثابت ، صلاح محمد حسن ، هشام محمد مبروك ، جميعهم  مجندين بقوات الأمن وتتراوح أعمارهم ما بين 21 و22 عاماً   ، و3 مدنيين هم  محمود شعبان رجب ، محمد سيد عبدالعال ، وجثة مجهولة .

أما المصابون هم : محمد يحيي عشري ( أمين شرطة)   ، عمرو عبدالله محمود ، محمد أحمد عبدالله

وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستفيات ببا والفشن وبني سويف العام وتحويل أحد المصابين إلى مستشفى العجوزة بالقاهرة.

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