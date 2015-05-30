ننشر أسماء قتلى ومصابي حادث بني سويف

ننشر أسماء ضحايا حادث بني سويف المروع والذي أسفر عنه مصرع 16 قتيلا من بينهم 13 مجندا و3 مدنيين وإصابة 3 آخرين.

وضمت قائمة المتوفين : حازم محمد عبدالباقي ، علي جاد فؤاد ، إبراهيم أحمد محمد ، ، عبد الرحمن محمد أحمد ، محمد أحمد سيد ، وليد جمال أمين ، محمد خالد حماس ، أحمد عطية مهران ، مصطفي نصر محمد ، وليد شعبان عبدالباقي ، حسام محمد ثابت ، صلاح محمد حسن ، هشام محمد مبروك ، جميعهم مجندين بقوات الأمن وتتراوح أعمارهم ما بين 21 و22 عاماً ، و3 مدنيين هم محمود شعبان رجب ، محمد سيد عبدالعال ، وجثة مجهولة .

أما المصابون هم : محمد يحيي عشري ( أمين شرطة) ، عمرو عبدالله محمود ، محمد أحمد عبدالله

وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستفيات ببا والفشن وبني سويف العام وتحويل أحد المصابين إلى مستشفى العجوزة بالقاهرة.