إصابة 4 في تصادم سيارة شرطة بسيارة نقل بسوهاج

أصيب ضابط، و3 مجندين بكدمات وكسور وسحجات مختلفة عقب إنقلاب سيارة الشرطة، التى كانوا يستقلونها بأخرى نقل على الطريق الصحراوى الشرقى أثناء تأديتهم مأمورية لضبط الحالة الامنية بالمنطقة

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من إدارة النجدة يفيد بانقلاب سيارة شرطة وإصابة 4 من بينهم ضابط، وذلك أثناء تمشيط الطريق الصحراوى الشرقى بناحية الكوثر . وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد أسعد الذكير مدير إدارة البحث الجنائى والعميد خالد فرغل رئيس فرع الأمن العام والعميد عصام غانم مفتش الأمن العام، أنه أثناء قيام النقيب عمر. أ من قوة قسم شرطة الكوثر والقوة المرافقة له بتمشيط المنطقة الجبلية بالطريق الصحراوى اصطدمت بهم سيارة نقل، مما نتج عنه انقلاب سيارة الشرطة وإصابة الضابط قائد المأمورية و3 مجندين بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعى والحالة العامة مستقرة .