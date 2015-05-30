مترميش قشر الموز.. هيبيض أسنانك ويخلصك من التجاعيد

الموز من الفواكه التى يقبل على تناولها الكثيرون، لمذاقه المميز وفوائده العديدة، وأيضا قشرة الموز لها العديد من الفوائد.

وحول ذلك تشير الدكتورة رهام مسلمانى أخصائية التغذية العلاجية، أن قشر الموز له العديد من الفوائد كقشر الليمون، فى عالم التجميل، والحفاظ على البشرة والأسنان.

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية بعض الفوائد الطبية لقشر الموز ومنها:

>1- يمكنك طحن قشر الموز مع ماء الورد ووضعه على بشرتك لمدة 20 دقيقة ثم تقوم بغسلها بالماء البارد، ستلاحظ أن بشرتك أكثر نضارة وصحة.

>2- تحتوى قشرة الموز على العديد من العناصر الهامة كمضادات الأكسدة وفيتامين سى فهو يعد علاج فعال للتخلص من التجاعيد وأيضا الحد من التعرض لها، وذلك عن طريق خلط مطحون قشر الموز مع زيت اللوز ووضعه على بشرتك لمدة 15 دقيقة.

>3- يمكنك فرك قشر الموز على أسنانك، فهذه الطريقة تساعد على تبييض الأسنان.

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