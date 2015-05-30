عامل وسائق يتبادلان الطعن بسبب الخلاف على سرقة جاموسة بسوهاج

استقبل مستشفى طما المركزى سائقا وعاملا مصابين بجروح طعنية بالجسم عقب وقوع مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على سرقة جاموسة بناحية قرية الرياينة دائرة مركز شرطة طما.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء نادر أبادير نائب المدير للشمال يفيد بوصول عامل وسائق إلى المستشفى المركزى بطما عقب وقوع مشاجرة بينهما بالأسلحة البيضاء.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال وقادها الرائد أحمد خلف رئيس مباحث مركز شرطة طما والنقيب رفعت الحلوجى معاون مباحث المركز بوقوع مشاجرة بين طرف أول جمال ع ع ع 25 عاما سائق مصاباً "بجرح طعنى شبه نافذ بالصدر من الناحية اليسرى الحالة العامة متوسطة".

بين طرف ثان خالد أ م ع 23 عاما عامل مصاباً "بجرح قطعى بالساعد الأيمن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم "الطرفان يقيمان بناحية الرياينة المعلق – دائرة المركز وبسؤال الطرف الأول اتهم الطرف الثانى بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته أثناء منعه من سرقة رأس ماشية ملك خاله بمواجهة الطرف الثانى أنكر ما نسب إليه واتهم الطرف الأول وخاله لم يستجوب " بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بسبب خلاف بينهم على مبلغ مالى وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها تحرر عن ذلك المحضر رقم 7388 جنح المركز لسنة 2015 وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.