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إنقاذ أحد ضحايا عقار أسيوط المنهار بعد استغاثته بالمحمول من تحت الأنقاض

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إنقاذ أحد ضحايا عقار أسيوط المنهار بعد استغاثته بالمحمول من تحت الأنقاض إنقاذ أحد ضحايا عقار أسيوط المنهار بعد استغاثته بالمحمول من تحت الأنقاض
تمكنت قوات الدفاع المدنى والإنقاذ من تكسير الخرسانة المسلحة، الخاصة بالمنزل المنهار بأسيوط، للوصول إلى أحد ضحايا المنزل، والذى يدعى محمد ربيع محمد، بعد أن قام بالاتصال بالنجدة من هاتفه المحمول، وتحدث إليهم عن وجوده تحت الأنقاض، وتم نقله لمستشفى أسيوط الجامعى.

وكان اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانهيار عقار مكون من 5 طوابق بحى غرب أسيوط، أسفر عن الحادث حتى الآن مصرع 3، وإصابة 7 آخرين، وتواصل قوات الدفاع والإنقاذ جهودها لاستخراج باقى الضحايا.


>- أحد ضحايا منزل أسيوط المنهار يطلب النجدة من تحت الأنقاض عبر المحمول

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