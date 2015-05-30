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ضبط موظف بريد متهم باختلاس 2 مليون جنيه من ودائع العملاء فى أسوان

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ضبط موظف بريد متهم باختلاس 2 مليون جنيه من ودائع العملاء فى أسوان ضبط موظف بريد متهم باختلاس 2 مليون جنيه من ودائع العملاء فى أسوان
تمكنت أجهزة الأمن بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط موظف بهيئة البريد بأسوان، لاتهامه باختلاس مبلغ مليون وتسعمائة ألف جنيه.

كانت معلومات وردت لأجهزة الأمن تفيد قيام "سيف اليزل.ع" 30 سنة مقيم أسوان، موظف بمكتب بريد جامعة أسوان، استغل وظيفته وعلاقاته بعملاء المكتب وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من تلك الدفاتر بلغت قيمتها مليون وتسعمائة ألف جنيه، وقام بالتوقيع بالدفاتر الموجودة بحيازته بما يفيد إجراء عمليات سحب وإيداع وهمية دون علم أصحابها.

وباكتشاف أحد العملاء للواقعة والإبلاغ عنها، أنه حال علمه بملاحقته انقطع عن عمله وغادر محل إقامته.

عقب تقنين الإجراءات تم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط وإحضار المذكور ومن خلال تكثيف التحريات أمكن رصد موعد لمقابلة المذكور لأسرته بمحطة سكك حديد الجيزة عقب وصولهم على رحلة القطار القادم من أسوان.

تم إعداد الأكمنة اللازمة بمحطة سكك حديد الجيزة، وتم ضبط المتهم المذكور حال استقباله لأسرته على رصيف المحطة.

وبمواجهة المتهم بما هو منسوب إليه، اعترف بارتكابه الواقعة، وأضاف بقيامه بعرض ممتلكاته للبيع لسداد المبلغ المستولى عليه، تحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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