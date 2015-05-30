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اليوم.. خيرى رمضان ضيف "هانج أوت اليوم السابع" فى الثامنة مساءً

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اليوم.. خيرى رمضان ضيف "هانج أوت اليوم السابع" فى الثامنة مساءً اليوم.. خيرى رمضان ضيف "هانج أوت اليوم السابع" فى الثامنة مساءً
يستضيف "اليوم السابع"، الإعلامى خيرى رمضان، فى تمام الثامنة، مساء اليوم السبت، عبر "هانج أوت اليوم السابع" على "جوجل بلس".

ويتلقى "اليوم السابع" أسئلة القراء مباشرةً، عبر إجراء مكالمات الفيديو خاصية "الهانج أوت" على جوجل بلس، إذ يمكن للقراء التفاعل بشكل مباشر عبر مداخلات حية مع خيرى رمضان، وطرح الأسئلة بالصوت والصورة، أو إرسال الأسئلة عبر موقع "اليوم السابع"، والصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى.

كان "اليوم السابع" قد أطلق أولى حلقات الهانج أوت عبر سلسلة حلقات "ع الهواء" مع عدد من كبار السياسيين، والنشطاء، والفنانين، بدأت فى شهر مايو 2013، وحقق أعلى نسب مشاهدة للهانج أوت فى منطقة الشرق الأوسط.

ويستخدم "اليوم السابع" أحدث التقنيات الفنية عبر بث حلقات الهانج أوت، عبر كاميرات احترافية من استديو "اليوم السابع" وليس من خلال الويب كام.

ويمكن لقراء اليوم السابع الاشتراك بالحلقة عبر ملء استمارة الاشتراك عبر الرابط التالى: هنا..

لكيفية المشاركة فى حلقات الهانج أوت وإنشاء حساب على "جوجل بلس"
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ويمكنكم مشاهدة الحلقة عبر قناة اليوم السابع على "اليوتيوب": هنا..

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