قذائف يمنية على مواقع متفرقة بمنطقة نجران السعودية

سقط منذ قليل عدد من القذائف من الأراضى اليمنية على مواقع متفرقة بمنطقة نجران على الحدود السعودية دون وقوع إصابات، حسب ما أذاعت قناة سكاى نيوز عربية.

يذكر أن قوات التحالف تمكنت من قتل القيادى الحوثى "أبو فضل الكبسى"، فى غارة لطيران التحالف العربى على تجمعات لأنصار الجماعة فى محافظة مأرب، وسط اليمن، فيما استهدف الطيران منزل قيادى حوثى آخر "أبو إدريس" مسئول الجماعة فى محافظة حجة ومعسكرا لقوات الأمن الخاصة فى حجة، شمال غربى البلاد.

على حين ذكرت مصادر يمنية لـ"سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن اشتباكات عنيفة شهدتها مدينة تعز أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، فيما قصف طيران التحالف العربى مقر القوات الجوية وقاعدة الديلمى العسكرية شمالى صنعاء.