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أمريكا تجدد دعوة مواطنيها بتجنب السفر إلى لبنان

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أمريكا تجدد دعوة مواطنيها بتجنب السفر إلى لبنان أمريكا تجدد دعوة مواطنيها بتجنب السفر إلى لبنان
جددت الولايات المتحدة الأمريكية دعوتها إلى مواطنيها بتجنب السفر إلى لبنان لأسباب أمنية. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية - فى بيان نشرته سفارة واشنطن فى لبنان اليوم السبت "إن الأمريكيين الذين يعيشون ويعملون فى لبنان عليهم أن يفهموا أنهم قبلوا هذه المخاطرة وأن يضعوها فى الاعتبار، داعية مواطنيها بتجنب الذهاب إلى مناطق الحدود اللبنانية السورية، مشيرة إلى حدوث اشتباكات بين الجيش اللبنانى والمجموعات المتطرفة التى تتخذ من سوريا معقلا لها".

وأشار البيان إلى وجود توتر على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، حيث وقعت أعمال عدائية بين إسرائيل وحزب الله فى هضبة الجولان السورية المحتلة ومزارع شبعا اللبنانية خلال يناير 2015، لافتا إلي أن احتمال وقوع صراع أوسع مازال قائما.

ولفت إلى أن احتجاجات تقع أحيانا بدون إنذار مسبق تؤدى إلى قطع الطرق بما في ذلك الطرق بين قلب بيروت ومطارها (مطار رفيق الحريرى)، مما يحد من قدرات السفارة الأمريكية على الوصول للمسافرين لتقديم الخدمات الطارئة.

وأكدت الخارجية الأمريكية أنه ليس هناك دليل أن الهجمات الإرهابية، التي شهدتها البلاد مؤخرا تستهدف الأمريكيين، منوهة بأن القوى الأمنية اللبنانية حققت تقدما كبيرا في تعقب ومنع العمليات الإرهابية.
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