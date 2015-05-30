منى المطروشي تهوى تصميم الأزياء

عرفت منى المطروشي أمين غرفة مصادر التعلم في مدرسة واسط للتعليم الثانوي في الشارقة بشغفها وإبداعها في محيط عملها، حيث قدمت العديد من المشاريع والأفكار التي خدمت العملية التعليمية، وكان أبرزها مشروع غرفة مصادر التعلم الذي حولته إلى واحة للقراءة، وبذلت في ذلك جهوداً جبارة حولت فيها المكتبة من شكلها التقليدي إلى واحة للثقافة.

منى في خارج إطار عملها بالمدرسة تهوى تصميم الأزياء منذ كانت طفلة صغيرة وقبل سنوات قليلة ترجمته إلى حرفة، حيث افتتحت لنفسها مشروعاً خاصاً تحديداً في العام 2012، اللمسة الفنية والعين الناقدة التي منحها الله لها ساعدتها على صقل موهبتها وتطويرها، علاوة على مشاركتها في المعارض المهمة كمعرض أزياء الهير بمدينة العين 2014 وعرض أزياء معرض هي في رأس الخيمة 2014.

احتراف

مشروعها الوليد يحمل اسم «فنتج» أي الأصيل والمعتق، وتقول عن هوياتها «أجد نفسي في التصميم حتى منزلي صممته ركناً ركناً ولم أستعن بأي خبير للديكور، وبالنسبة لي عندما احترف العمل أركز على الجودة والتميز بالعمل ورغم حصولي على جوائز تربوية التحقت بدورات تخصصية في الولايات المتحدة الأميركية في رسم الأزياء وخياطة الأزياء للتوقف على أسرار الخياطة في الأزياء العالمية».

ديكورات المسارح

وبدأت المطروشي تمارس هوايتها بتصميم الديكورات في جميع المدارس التي قامت بالعمل بها وقالت «كنت أشارك في تصميم ديكورات المسرحيات ولبس الأطفال في المسرحيات إضافة إلى أنني شاركت تطوعاً مني في المناسبات التراثية وذلك بتصميم أزياء تراثية لطالبات مدرسة فاطمه الزهراء بعجمان عن فقرة الألعاب الشعبية متعه وهوية بالتعاون مع وزارة الشؤون وكانت الفقرة من إخراج المبدعة نهلة الفهد اضافة إلى أنني قمت بتصميم أزياء طالبات منطقة الشارقة التعليمية في اليوم الوطني في أوبريت «قصة علم حلم وطن» في جزيرة العلم بإمارة الشارقة».

إتقان

وترى أن من يتميز في عمله يحب حتى في هوايته أن يكون متقناً، وتذكر أنها عندما تسافر تحاول الاستفادة من الخبرات الخارجية سواء كان ذلك في مجال عملها في التربية والتعليم أو في تصميم الديكور، وتجد أنه من الجميل أن تقتحم النساء الإماراتيات هذا المجال، حيث أثبتن أنفسهن على الساحة ليست المحلية فحسب وإنما العربية والعالمية، مضيفة أن تصميم الديكور يمنح الشخص قدرة على التدقيق في أدق التفاصيل من ألوان وأشكال وتصاميم هندسية، لافتة إلى أن من عزز وصقل لديها الموهبة هو الدعم والمساندة والتشجيع الذي تجده في محيط عائلتها.

جوائز

منى المطروشي أستاذة تربوية لقبت بحاصدة الجوائز، مصنفة ضمن موسوعة نساء الإمارات المبدعات في «جائزة الشيخة شمسة بنت سهيل»، وهي ضمن الموظفين الذين قام بتكريمهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضمن الحاصلين على تقدير يفوق التوقعات بشكل ملحوظ في الأداء الوظيفي.