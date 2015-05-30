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افتتاح متحف "السيرة الهلالية" بقنا فى ذكرى الأربعين لـ"الأبنودى" اليوم

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افتتاح متحف "السيرة الهلالية" بقنا فى ذكرى الأربعين لـ"الأبنودى" اليوم افتتاح متحف "السيرة الهلالية" بقنا فى ذكرى الأربعين لـ"الأبنودى" اليوم
يفتتح اليوم السبت الدكتور عبد الواحد النبوى وزير الثقافة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا متحف السيرة الهلالية بقرية أبنود مسقط رأس الشاعر الكبير الراحل عبد الرحمن الأبنودى ويحضر الاحتفالية الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والإعلامية نهال كمال زوجة الخال الأبنودى ولفيف من الكتاب والمثقفين.

وكانت الهيئة العامة لقصور الثقافة قد أصدرت بيانا أمس حول تنظيم احتفالية كبرى تستمر لعدة أيام بقرية أبنود جنوب محافظة قنا بمناسبة ذكرى الأربعين للخال الأبنودى وسيتم خلال الاحتفالية افتتاح متحف السيرة الهلالية وإقامة عدة فعاليات ثقافية وفنية وشعرية من بينها ليلة لكاملة للسيرة الهلالية يشارك فيها شاعر السيرة الهلالية سيد الضوى وفرقته بالإضافة إلى أمسيات شعرية يشارك فيها شعراء قنا.

وفى نفس السياق تم تأجيل الاحتفاليات التى كان مقررا تنظيمها فى الإسماعيلية فى ذكرى الأربعين اليوم السبت إلى حين انتهاء الاحتفاليات بمحافظة قنا ومن المنتظر الإعلان عن إقامة مركز الأبنودى الثقافى بالإسماعيلية خلال الأيام القادمة.


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