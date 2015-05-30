مميش: قناة السويس حققت خلال 2014 أكبر عائد فى تاريخها بـ 5.4 مليار دولار

قال الفريق مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن غالبية المقاولين بمشروع حفر قناة السويس من أبناء سيناء، موضحًا أنه سيتم زيادة دخل قناة السويس من خلال تحسين الخدمات البحرية، مؤكدا أن القناة حققت خلال عام 2014 أكبر عائد فى تاريخها، والذى بلغت قيمته 5.4 مليار دولار.

وأضاف فى تصريحات تلفزيونية "نقوم بتحصيل رسوم عبور السفن على حسب حمولة السفن وليس عددها"، لافتًا إلى أنه مقدر فى عام 2023 تحقيق 2.59 ضعف دخل قناة السويس الحالى أى الوصول إلى 13.4 مليار دولار بدلا من 5.4 مليار دولار، وهو العائد الذى حققته القناة خلال عام 2014 الذى شهد تحقيق أكبر عائد فى تاريخ قناة السويس.

وتابع مميش: "نجحنا فى القيام بأكبر عملية تكريك فى العالم، ونجحنا فى إدخال المياه من القناة الأولى إلى القناة الجديدة، ودخلنا موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأكبر عملية تكريك فى العالم بـ500 مليون متر مكعب".

وأوضح أن شحنات الأسلحة لا يمنع مرورها طالما لائحة الحمولة مطابقة للشحنة المتواجدة على متن السفينة، مشيرًا إلى أن أحد السفن الإيرانية كانت تحمل سلاح إلى سوريا، والقوات الأمريكية اكتشفت ذلك فى مضيق عدن، واصطحبتها حتى وصلت السويس وطلبت القبض عليها، وخرجت لجنة لتفتيش السفينة فى مطابقة الحمولة للشحنة المتواجدة.

وأضاف: "من حقنا منع 3 أنواع من الحمولات من المرور وهى تجارة الرقيق أو مواد محظورة كالمخدرات أو سفينة تابعة لدولة تعلن الحرب على مصر".

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