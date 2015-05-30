تجمع أهالى شهداء مذبحة بورسعيد أمام أكاديمية الشرطة قبل النطق بالحكم

تجمع عدد من أهالى شهداء مذبحة بورسعيد أمام أكاديمية الشرطة، بالتزامن مع جلسة النطق بالحكم فى إعادة محاكمة، 73 متهما بينهم 9 قيادات بمديرية أمن بورسعيد، و3 من مسئولى النادى المصرفى اتهامهم بقتل 74 من ألتراس النادى الأهلى عقب نهاية مباراة الدورى بين الأهلى والمصرى فى 2012.

وحمل أهالى الشهداء صورا لأبنائهم وطالبوا بالقصاص من المتهمين، وفيما تجمع بعض أعضاء الألتراس للتضامن مع أسر الشهداء.

وشهد محيط أكاديمية الشرطة استنفارا أمنيا وانتشار رجال الأمن المركزى وبعض مدرعات الشرطة تحسبًا لحدوث أعمال شغب عقب صدور النطق بالحكم.

جنايات بورسعيد تصدر حكمها فى إعادة محاكمة 73 متهما فى أحداث استاد بورسعيد

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