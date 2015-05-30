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حملات أمنية لشرطة النقل على محطات مترو الأنفاق والسكة الحديد

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حملات أمنية لشرطة النقل على محطات مترو الأنفاق والسكة الحديد حملات أمنية لشرطة النقل على محطات مترو الأنفاق والسكة الحديد
تمكنت الخدمات الأمنية بمترو الأنفاق من ضبط مندوب مبيعات بحوزته 90 قرصا من عقار التامول المخدر وآخر مطلوب ضبطه (3) أحكام من بينهم حكم بالإعدام.

كما شنت شرطة النقل والمواصلات حملات أمنية مكبرة على مدار الـ24 ساعة، نجحت فى تحرير (35) محضر إشغال طريق، و(16) محضر إلقاء مخلفات، وضبط (53) بائعا متجولا، وتنفيذ إزالة (235) حالة إزالة فورية، و(96) وصلة كهرباء، وتمت إزالة (21) تاندة مخالفة، ورفع (45) طن مخلفات، وضبط قضية ألعاب نارية بمضبوطات (17431) قطعة ألعاب نارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعةٍ على حدة.

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مصر 365