فوائد ممارسة التمارين الرياضية للحامل

تمثل ممارسة الرياضة دورا كبيرا فى الحفاظ على صحة الإنسان ولياقته البدنية ووزنه وحالته النفسية، وبالطبع فجميع الأطباء ينصحون بالحرص على الممارسة الدورية للرياضة، وبما يتناسب مع الحالة الصحية للإنسان.

وفى فترة الحمل تمثل الرياضة أهمية خاصة للمرأة، والتى يوضحها الدكتور صلاح سند أستاذ طب النساء والولادة قائلا: إن ممارسة المرأة للتمارين الرياضية يجب أن يتم التعامل معه كأحد أهم النشاطات الروتينية فى يومها، فالرياضة تسهم فى تحسين الحالة النفسية وتنظيم عمل الهرمونات بجسم المرأة.

كما تساعد فى تقوية عضلات الرحم وعظام الحوض، وهو ما يمثل أهمية خاصة فى مرحلة الحمل والولادة، ولعل من أكبر المشاكل التى تواجهها النساء الآن نتيجة لقلة نشاطهن العضلى، هى ضيق عظام الحوض والذى يعد أهم الأسباب التى تدفع الطبيب لاتخاذ قرار الولادة بالجراحة القيصرية.

ولذا ينصح سند بضرورة حرص النساء والفتيات على ممارسة الرياضة بشكل يومى، وفى فترة الحمل يفضل أن نبدأ فى ممارستها بعد انتهاء الشهر الثالث، لضمان استقرار وضع الجنين بالرحم والتأكد من سير الحمل بشكل سليم.

أما فى الشهور التالية فينصح بممارسة رياضة خفيفة كالمشى وتمرينات التنفس والحوض، ولكن يجب استشارة الطبيب المتابع لاختيار الرياضة المناسبة لحالة المرأة الصحية.