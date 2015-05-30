الجلوس الخاطئ يؤثر سلباً على الجهاز التنفسي

قدمت 5 طالبات إماراتيات بكلية العلوم الصحية في جامعة الشارقة مشروع تخرجهن يضم دراسة بعنوان تأثير وضعيات الجلوس الصحيحة والخاطئة على الجهاز التنفسي لطلاب الجامعة، وشارك في إعداد الدراسة كل من أسماء الزرعوني، هاجر البلوشي وحليمة الريسي وحليمة الزعابي وحصة الشحي الفكرة من مشروعهن معرفة الآثار الصحية التي تترتب على الطلاب خلال ساعات الجلوس الطويلة على المقاعد الدراسية وأهمية اتخاذ وضعية جلوس صحيحة لحماية الجهاز التنفسي في الجسم.

60 طالباً

شملت الدراسة 60 شاباً يتمتعون بصحة جيدة من مختلف كليات جامعة الشارقة، مع شرط أن يكون عمر المتقدم لعينة الدراسة بين 18 سنة إلى 25 سنة مع ضرورة أن تكون كتلة الجسم طبيعية والتي تتراوح من 18 إلى 30 %.

وذكرت الطالبات بأن الاقبال كان كبيراً ومشجعاً من قبل الطلاب واعتمدن في الدراسة على جهازين يقيسان قوة العضلة التنفسية وتحمل العضلة للضغط، واعتمدت الدراسة على أن يجلس الطالب في وضعيتين، الوضعية الأولى بجسم منتصب ويستخدم فيها الجهاز الأول، حيث طلب منهم أن ينفخوا فيه والمرحلة الثانية من الدراسة تمثل في الجلوس بوضعية غير منتصبة والتي قد تسبب ضغطاً على العضلات التنفسية للرئتين والنفخ في الجهاز الثاني المسؤول عن قياس تحمل العضلة للضغط، وبعد الدراسة اكتشفن أن وضعية الجلوس الصحيحة والتي تتمثل في وضعية الجلوس المستقيمة هي أفضل للصحة وأفضل كذلك للعضلات التنفسية وهي كذلك تحسن من عمل الرئتين من حيث دخول وخروج الهواء للجسم.

شهران

وأضافت الطالبات خلال شرحهن للمشروع بأن العمل على المشروع استغرق نحو شهرين وواجهن صعوبات تمثلت في ضيق الوقت للعمل الشامل على الدراسة كما أن العلاج لم يكن ممكناً كذلك لضيق الوقت ومحدودية المدة المعطاة لهن للعمل على المشروع وذكرن بأنهن إذا استخدمن فترة العلاج فذلك سيحتاج 3 أشهر إضافية للتطبيق وهذا لن يكون ممكناً.

وذكرت الطالبات بأنهن تفاجأن من الإقبال الكبير من الطلاب للمشاركة في الدراسة إلا أن هناك مشكلة أخرى واجهتهن من حيث الشروط للمشاركة في الدراسة والتي شددت على أن يكون المتقدم ذا صحة جيدة لا يعاني من أي أمراض ولا يتبع أي عادات صحية سيئة كالتدخين، إلا أنهن ذكرن بأن الكثير من الذين أرادوا المشاركة كانوا طلاباً مدخنين وهذه المشكلة أخذت منهم وقتاً أكبر.

وتأمل الطالبات من خلال عرض فكرة مشروعهن وهو اتباع وضعيات جلوس صحية أن يبدأ بنشر الوعي من جامعة الشارقة وصولاً إلى الجامعات الأخرى مع أمل أن تصل فكرة الدراسة إلى المؤتمرات الطبية الأخرى، وأضفن أن هذه الدراسة تعتبر جديدة على الخليج بشكل خاص والوطن العربي بشكل عام وأن أغلب الدراسات في هذا المجال قد تمت في دول أجنبية، وأنهن قد طرحن الفكرة على الجامعة لتوفير مقاعد مريحة للطلاب والتي تساعد على الجلوس بوضعية صحيحة.

تطوير المشروع

تطمح الطالبات بتطوير المشروع في المستقبل القريب والعمل بشكل أكبر للتوعية بضرورة اتخاذ وضعيات جلوس صحيحة، كما أنهن يرغبن في توسعة مجال الدراسة والعمل على شريحة أكبر من الناس من مختلف الأعمار بالإضافة إلى عمل يوم صحي في الجامعات والمدارس لتشجيع الطلبة على الجلوس بطريقة صحيحة مع مراعاة شرح الموضوع لهم والآثار الصحية التي تتعلق به، كما أنهن يرغبن في أن تطبق فكرة عمل تمارين رياضية للطلبة الذين يضطرون للجلوس على المقاعد لفترة طويلة قد تصل لساعتين أو أكثر لتحسين وتسهيل عملية التنفس ووصول الأكسجين للجسم.