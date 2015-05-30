ضبط موظف بحوزته 42 لفافة بانجو وأفيون بأسوان

ألقى ضباط مباحث قسم أول أسوان خلال الساعات الماضية القبض على موظف بحيازته 38 لفافة بانجو وأربع لفافات أفيون، وأقر فى محضر الضبط بحيازته لها بقصد الاتجار، تحرر محضر إدارى بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

وكانت قوة أمنية تحت إشراف العميد حسين حامد مدير إدارة البحث الجنائى بأسوان، قد تمكنت من ضبط المتهم "إسماعيل.أ"، 48 سنة، وبحيازته كيلو ونصف الكيلو جرام من البانجو المخدر، و(40) جرامًا تقريبًا من مادة الأفيون المخدر، مقسمة على لفافات مختلفة الأحجام، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

تحرر بالواقعة المحضر (3467) إدارى قسم أول، وجارى العرض على نيابة القسم لمباشرة التحقيق.