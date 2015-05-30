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انتشال طفلة مصابة فى انهيار 3 منازل بأسيوط.. وعمليات رفع الأنقاض مستمرة

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انتشال طفلة مصابة فى انهيار 3 منازل بأسيوط.. وعمليات رفع الأنقاض مستمرة انتشال طفلة مصابة فى انهيار 3 منازل بأسيوط.. وعمليات رفع الأنقاض مستمرة
انهار، قبل قليل، منزل مكون من خمسة طوابق بمنطقة الكراكون بحى غرب ?أسيوط، الأمر الذى أدى إلى انهيار جزئى بمنزلين مجاورين له، فيما انتشلت فرق الإنقاذ طفلة مصابة من تحت الأنقاض، وتم نقلها إلى المستشفى، وجارٍ استكمال رفع الركام لاستخراج باقى أفراد المنزل المنهار.

وتلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانهيار منزل ملك "ياسر ربيع"، بمنطقة "الكراكون" بحى غرب أسيوط، الأمر الذى أدى إلى انهيار جزئى بمنزلين مجاورين للمنزل المنهار.

وانتقلت قوات الحماية المدينة وفرق الإنقاذ والشرطة إلى موقع انهيار المنزل، وتم انتشال طفلة مصابة من تحت الأنقاض، ونقلها للمستشفى، وتجرى حاليًا عمليات إنقاذ باقى أفراد المنزل الستة.

وانتقل المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، واللواء عبد الباسط دنقل، مدير الأمن إلى موقع انهيار المنزل، لمباشرة أعمال رفع الأنقاض، وإنقاذ أفراد المنزل المنهار.

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