انطلاق المنتدى العربى الثالث لطلائع الشباب والرياضة بالإسماعيلية

أعلن الدكتور عادل رضوان وكيل الوزارة ومدير عام مديرية الشباب والرياضة بالاسماعيلية أنه انطلق أمس الجمعة الملتقى العربى الثالث للطلائع، تحت شعار المبتكرين يلتقون،ويستمر حتى 9 يونيو القادم وذلك تحت رعاية جامعة الدول العربية.

وأشار رضوان إلى أن عدد الوفود المشاركة 120 وفدا من مختلف الدول العربية وسيتم تنظيم برنامج سياحى للوفود العربية، وذلك يوم الخميس 4/6 لزيارة مركز أبحاث هيئة قناة السويس وزيارة منطقة الحفر بقناة السويس الجديدة وستكون هذه الزيارة تحت رعاية اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية.

وأضاف مدير عام الشباب والرياضة أنه تم الانتهاء من التعاقد وشراء مساحة 6 أفدنة المقام عليها مركز شباب مدينة التل الكبير "الساحة الشعبية"، وذلك من الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير ب 367 ألف جنيها.

وتابع الدكتور عادل رضوان أنه سيتم توقيع بروتوكول بين مركز شباب الشيخ زايد وأكاديمية جولى لتدريب كرة القدم ويتم من خلاله مراعاة الأكاديمية للاعبين فنيا وصحيا ونفسيا، على أن تقام بها تدريبات المتدربين من أبناء الإسماعيلية.