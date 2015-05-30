6 نصائح تجنبك الشعور الخادع بالجوع

الشعور بالجوع يعد من أهم العقبات التى تواجه راغبى خسارة الوزن، وخاصة أن أغلب الأشخاص الساعين لخسارة أوزانهم، يشغل تناول الطعام حيزا كبيرا من تفكيرهم على مدار اليوم، وهو ما يساهم فى رفع شهيتهم لتناول الطعام، وبالتالى اكتساب المزيد من الوزن الزائد.

ولتجنب الوقوع فى تلك المشكلة يقدم أخصائى التغذية خالد يوسف، عددا من النصائح الهامة التى تجنب الشعور بالجوع، وخاصة عند اتباع الأنظمة الغذاية المنحفة، وهى:

1- أحرص على تناول كوبين من الماء قبل كل وجبة وعند الشعور بالجوع.

>2- تناول خمسة إلى سبعة حبات من اللوز – ويفضل منزوع الملح - مع كوب من الماء يجنبك نوبات الجوع المفاجئة.

>3- أحرص على أن تحتوى وجباتك الأساسية على قدرا كبيرا من الألياف، والتى تمنحك شعورا بالشبع لفترات طويلة.

>4- تناول الخضراوات كالخيار والخس بين الوجبات الرئيسية، يمنحك شعورا بالشبع والامتلاء دون أن يضيف اليك وزنا زائدا.

>5- احرص على أن تمتد الفترة بين كل وجبة إلى ثلاثة ساعات على الأقل، دون تناول أى نوع من المأكولات خلالها.

>6- تناول المشروبات الطبيعية الدافئة، دون أصافة السكر إليها يمكنه أن يساعدك فى التغلب على الشعور بالجوع لساعات.