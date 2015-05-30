6 نصائح تجنبك الشعور الخادع بالجوع

ولتجنب الوقوع فى تلك المشكلة يقدم أخصائى التغذية خالد يوسف، عددا من النصائح الهامة التى تجنب الشعور بالجوع، وخاصة عند اتباع الأنظمة الغذاية المنحفة، وهى:
1- أحرص على تناول كوبين من الماء قبل كل وجبة وعند الشعور بالجوع.
>2- تناول خمسة إلى سبعة حبات من اللوز – ويفضل منزوع الملح - مع كوب من الماء يجنبك نوبات الجوع المفاجئة.
>3- أحرص على أن تحتوى وجباتك الأساسية على قدرا كبيرا من الألياف، والتى تمنحك شعورا بالشبع لفترات طويلة.
>4- تناول الخضراوات كالخيار والخس بين الوجبات الرئيسية، يمنحك شعورا بالشبع والامتلاء دون أن يضيف اليك وزنا زائدا.
>5- احرص على أن تمتد الفترة بين كل وجبة إلى ثلاثة ساعات على الأقل، دون تناول أى نوع من المأكولات خلالها.
>6- تناول المشروبات الطبيعية الدافئة، دون أصافة السكر إليها يمكنه أن يساعدك فى التغلب على الشعور بالجوع لساعات.