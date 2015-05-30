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أسباب فتحة الرأس عند الأطفال "اليافوخ" وموعد انغلاقها

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أسباب فتحة الرأس عند الأطفال "اليافوخ" وموعد انغلاقها أسباب فتحة الرأس عند الأطفال "اليافوخ" وموعد انغلاقها
أرسلت قارئة تسأل عن سبب الفراغ فى مقدمة الجمجمة لدى طفلها حديث الولادة، وتسأل عن موعد انغلاق تلك الفتحة؟
>ويجيب عن سؤالها الدكتور طلعت حسن سالم أستاذ طب وسلوك الأطفال، بادئا حديثة بالقول إن فتحة الرأس أو ما تعرف علميا باليافوخ، هما فى الواقع فتحتين واحدة فى مؤخرة الرأس من الخلف - والتى غالبا ما تنغلق بعد الولادة مباشرة أو فى الشهور الأولى من عمر الطفل- والثانية توجد فى مقدمة الرأس من أعلى، وهى التى تحتاج لوقت أطول حتى تكتسى بعظام الجمجمة، وقد تمتد تلك الفترة إلى عام وثمانية أشهر.

ويمثل اليافوخ أهمية كبيرة لنمو مخ الطفل، والذى يستمر فى نموه بعد الولادة، وبالتالى فعظام الجمجمة يجب أن تترك له مجالا للتمدد.

وعلى العكس فانغلاق اليافوخ مبكرا عند الأطفال لا يعد مؤشرا جيدا، بل قد يمثل خطرا على معدل تمدد ونمو المخ لديه.

ولذا ففتحة الرأس لدى الطفل أمر طبيعى ولا تستدعى القلق، ولكن يجب مراقبة ومتابعة اليافوخ بشكل دورى، من خلال قياس محيط الرأس والتأكد من كونه فى المعدل الطبيعى، والذى يتناسب وعمر الطفل، وهو ما يتم بواسطة الطبيب المتابع.

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مصر 365