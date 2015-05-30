"لو الدنيا حر".. ابتعد عن "الماء البارد" وأكثر من الخضراوات والفاكهة

من السلوكيات الخاطئة التى ينتهجها البعض عند التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة، تناول كميات كبيرة من الماء البارد، ما يسبب الشعور بالعطش، وإفراز الجسم الكثير من العرق.

وفى هذا الشأن، يقول الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث، إن تناول كميات كبيرة من الماء البارد، والتى قد تساعد على إفراز الكثير من العرق، من السلوكيات الخاطئة التى ينتهجها الكثير، عند التعرض لحرارة الجو المرتفعة.

وأوضح حسونة أنه عند التعرض لحرارة الجو المرتفعة، لا يجب الإكثار من شرب الماء البارد، لأنه يساعد الجسم على فقد الكثير من العرق، ومن الضرورى الاعتماد على تناول الخضراوات، والفاكهة، التى تحتوى على كميات كبيرة من الماء، لأنها تُخَزَّن بالجسم، ولا يتم فقدها بسهولة، كما لا يشعر الشخص بالعطش بسهولة ولا يتعرض للجفاف نتيجة تناولها.

وتابع أستاذ التغذية، أن من الخضروات والفاكهة التى تحتوى على نسبة كبيرة من الماء، وتقلل من الشعور بالعطش لاحتوائها على الألياف؛ البطيخ، والكنتالوب، الذان يحتويان على 92% ماء من مكوناتهما، والإكثار من الخضروات؛ كالخيار، والخس، والكابوتشى، والطماطم، والخضراوات الورقية؛ كالفجل، لاحتوائها على رطوبة عالية ونسب كبيرة من الماء.