أخبار عاجلة

إبراهيم صلاح: «بعض اللاعبين شاركوا أساسيين دون تدريب» -
شيكابالا ينفجر: لم نتدرب منذ شهر ونصف.. وحلمي رفض مشاركتي رغم جاهزيتي -
مساء dmc - البدري فرغلي: يمارس علينا عملية تجويع ممنهج ومقصود .. "أهانونا وذلونا" ولا يوجد حل -
مساء dmc - لقاء هام مع رود جوليانو عمدة نيويورك الأسبق والحديث عن زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
مساء dmc - كاميرا مساء dmc ترصد آراء ومعاناة أصحاب المعاشات -
مساء dmc - تقرير مؤلم .. استغاثة مرضى الهيموفيليا في مصر -
أبرز الاتهامات التي لاحقت الإعلامي أحمد موسى -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزير الري السوداني يصل القاهرة -
جوارديولا بعد الهزيمة: «المنافسة على لقب الدوري انتهت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

"لو الدنيا حر".. ابتعد عن "الماء البارد" وأكثر من الخضراوات والفاكهة

Google+ Print
"لو الدنيا حر".. ابتعد عن "الماء البارد" وأكثر من الخضراوات والفاكهة "لو الدنيا حر".. ابتعد عن "الماء البارد" وأكثر من الخضراوات والفاكهة
من السلوكيات الخاطئة التى ينتهجها البعض عند التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة، تناول كميات كبيرة من الماء البارد، ما يسبب الشعور بالعطش، وإفراز الجسم الكثير من العرق.

وفى هذا الشأن، يقول الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث، إن تناول كميات كبيرة من الماء البارد، والتى قد تساعد على إفراز الكثير من العرق، من السلوكيات الخاطئة التى ينتهجها الكثير، عند التعرض لحرارة الجو المرتفعة.

وأوضح حسونة أنه عند التعرض لحرارة الجو المرتفعة، لا يجب الإكثار من شرب الماء البارد، لأنه يساعد الجسم على فقد الكثير من العرق، ومن الضرورى الاعتماد على تناول الخضراوات، والفاكهة، التى تحتوى على كميات كبيرة من الماء، لأنها تُخَزَّن بالجسم، ولا يتم فقدها بسهولة، كما لا يشعر الشخص بالعطش بسهولة ولا يتعرض للجفاف نتيجة تناولها.

وتابع أستاذ التغذية، أن من الخضروات والفاكهة التى تحتوى على نسبة كبيرة من الماء، وتقلل من الشعور بالعطش لاحتوائها على الألياف؛ البطيخ، والكنتالوب، الذان يحتويان على 92% ماء من مكوناتهما، والإكثار من الخضروات؛ كالخيار، والخس، والكابوتشى، والطماطم، والخضراوات الورقية؛ كالفجل، لاحتوائها على رطوبة عالية ونسب كبيرة من الماء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365