"خلى بالك".. الولادة المتكررة تصيبك بالأنيميا وترهل عضلات المهبل

الولادة المتكررة، وعدم وجود مدة مناسبة بين ولادة طفل وآخر، مشكلة لم تنتبه لها الكثير من السيدات، فلها تأثير سلبى على صحتهن، وتتسبب فى حدوث مضاعفات؛ كالأنيميا، وضعف عضلات البطن، والحوض.

وفى هذا الشأن، يقول الدكتور جورج يواقيم، استشارى أمراض النساء والتوليد، إن كثرة الإنجاب والولادة المتكررة، لها تأثير ضار على صحة المرأة، وقد تعرضها لمشاكل صحية؛ كالأنيميا، وضعف فى عضلات البطن، والحوض، وترهل فى عضلات المهبل، وأيضا نقص الكالسيوم، والإصابة بالضغط العصبى، ويرجع ذلك لإهمال التغذية الجيدة، وعدم المتابعة مع الطبيب المختص أثناء الحمل.

وتابع "يواقيم" أن أفضل فترة بين ولادة طفل وآخر، من سنتين لثلاثة، إذ تُعَد فترة كافية للرعاية الصحية للأم، والتى تجنبها حدوث أى مضاعفات، أو الإصابة بالأمراض.

وأشار استشارى أمراض النساء والتوليد إلى أنه من الضرورى أثناء الحمل المتابعة مع الطبيب المختص، وممارسة التمرينات أثناء وبعد الحمل، حتى يعود الجسم لطبيعته بعد الولادة، ومن الضرورى أن تأخذ المرأة كميات مناسبة من الكالسيوم، والحديد، لإمداد الجسم بالعناصر التى يتم فقدها أثناء الحمل، والرضاعة، اللذان يسببان حملا على صحة الجسم.