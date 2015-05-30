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أخطاء تقع فيها عند ممارسة الرياضة.. تجنبها

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أخطاء تقع فيها عند ممارسة الرياضة.. تجنبها أخطاء تقع فيها عند ممارسة الرياضة.. تجنبها
الشكوى من أن ممارسة الرياضة تسبب الشعور بالإرهاق، هى شكوى متكررة من البعض، ونتيجة لذلك فإن أغلب الأشخاص يتوقفون سريعا عن ممارستها.

الدكتور خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة يؤكد أن ممارسة الرياضة من الأمور الصحية والإيجابية، والتى يجب الحرص على ممارستها بانتظام ودون توقف.

والسبب وراء شعور البعض بالإرهاق السريع بعد حصة من التمارين الرياضية، يرجع لأخطاء شائعة يرتكبوها دون أن يدركوا الأثر الناتج عنها وأهم تلك الأخطاء:

- ممارسة النشاط البدنى على فترات متقطعة وليس بصورة متواصلة، وهو الأمر الذى يجعل عضلات الجسم لا تعتاد على تلك الحركة، وبالتالى تنتابها نوبات من الإرهاق بمجرد العودة مرة أخرى لممارسة الرياضة، بعد التوقف لفترات زمنية حتى لو قصيرة.

- بداية ممارسة النشاط البدنى بالتمارين العنيفة، وهو الخطأ الذى يرتكبة البعض بغرض الحصول على نتائج سريعة فى عمليه حرق وتخفيض الوزن، وهو ما يؤدى إلى التسبب فى الشعور بالإرهاق الشديد، ويدفعهم سريعا للتوقف عن نشاطهم البدنى بشكل كامل.

- يجب العلم أن ممارسة الرياضة لا يجب ان نقوم به بغرض خسارة الوزن فقط، ولكنه نشاطا هاما لتحسين الحالة النفسية والمزاج العام أيضا، وبالتالى يجب الحرص على ممارسة الرياضة حتى فى صورتها البسيطة كالمشى ولكن بصورة منتظمة ويومية.

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مصر 365

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