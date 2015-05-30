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انفجار عبوة بدائية الصنع أمام بنك التنمية والائتمان الزراعى فى الشرقية

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انفجار عبوة بدائية الصنع أمام بنك التنمية والائتمان الزراعى فى الشرقية انفجار عبوة بدائية الصنع أمام بنك التنمية والائتمان الزراعى فى الشرقية
وقع، منذ قليل، انفجار مدوٍ أمام بنك التنمية والائتمان الزراعى بمدينة أبو حماد بالشرقية، وتم إخطار خبراء المفرقعات لفحص البلاغ، حيث تبين أنه انفجار عبوة بدائية الصنع بدون وقوع خسائر بشرية.

وتلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عاطف مهران مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا بوقوع انفجار أمام بنك التنمية بأبو حماد، وتبين من التحريات الأولية انفجار عبوة ناسفة أمام البنك، أسفرت عن تهشم جزء من مدخل البنك، ويقوم حاليا خبراء المفرقعات بتمشيط المكان لبيان عدم وجود متفجرات أخرى، فيما يقوم فريق من رجال الأمن بتكثيف الجهود لملاحقة مرتكبى الواقعة.


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