مظاهرة مناهضة للإسلام أمام مسجد فى فينكس بولاية أريزونا الأمريكية

تجمع نحو 75 محتجا خارج مسجد فى ولاية أريزونا الأمريكية فى مظاهرة مناهضة للإسلام تضم رسوما كاريكاتيرية للنبى محمد.

واستهدفت المظاهرة المركز الإسلامى فى فينكس، حيث نظم هذه المظاهرة أحد قدامى المحاربين فى العراق، والذى وضع صورا لنفسه على الإنترنت وهو يرتدى قميصا يحمل شعارا مسيئا للإسلام ويلوح بالعلم الأمريكى.

وقال جون ريتزهايمر منظم هذا الحدث على صفحته على الفيس بوك: "هذا رد على الهجوم الذى وقع فى تكساس فى الآونة الأخيرة."

وأشار إلى ضرورة أن يحمل المتظاهرون الأسلحة معهم، وهتف المتظاهرون أمام المسجد وسط وجود مكثف للشرطة شعارات منددة بالإسلام، فى حين تجمع نحو 130 محتجا فى مظاهرة مناهضة وكان بعضهم يهتف "حبوا جيرانكم."