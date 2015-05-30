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تشكيل لجنة لترتيب احتفال افتتاح قناة السويس تضم التليفزيون وخبراء الإعلام

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تشكيل لجنة لترتيب احتفال افتتاح قناة السويس تضم التليفزيون وخبراء الإعلام تشكيل لجنة لترتيب احتفال افتتاح قناة السويس تضم التليفزيون وخبراء الإعلام
قال الفريق مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أمر بتشكيل لجنة خاصة باحتفال افتتاح قناة السويس الجديدة، من خبراء وإعلاميين والتليفزيون المصرى والشئون المعنوية بالقوات المسلحة والهيئة الهندسية وهيئة قناة السويس، مضيفا أنه تم إعداد تصور للاحتفال بتقاليد وعادات بحرية.
>وأضاف مهاب مميش فى تصريحات تليفزيونية، أنه سيتم اختيار شركة لتولى عملية وضع شكل الاحتفال وعرضه على الرئيس السيسى، مشيرا إلى أنها ستُمثل كل فئات الشعب، منهم الفلاحين والعمال وذوى الاحتياجات الخاصة.

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