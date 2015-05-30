مصدر بالكهرباء: لم نلجأ لتخفيف الأحمال و3 آلاف ميجا وات فائض فى الشبكة

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية أن مركز التحكم القومى للشبكة القومية لم يلجأ لتخفيف الأحمال أمس الجمعة من خلال قطع التيار على المواطنين، بل وحققت الشبكة فائضا بلغ 3 آلاف ميجا وات.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن الفائض الذى حدث بالشبكة القومية بقدرة 3 آلاف ميجا وات لم يحدث منذ ما يقرب من عام، لافتاً إلى أن وضع الشبكة فى تحسن مستمر نتيجة انتظام ضخ الوقود لمحطات الكهرباء علاوة على انتهاء أعمال الصيانة.

وأشار المصدر إلى أن الأيام المقبلة ستشهد تحسنا أكثر وملموسا بعد إضافة 1707 ميجا وات من الخطة العاجلة.

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