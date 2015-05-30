سلمان خان يشعل ليلة إفتتاح حفل AIBA في دبي

إنطلقت مساء الجمعة ٢٩ مايو فعاليات حفل توزيع جوائز Arab Indo Bollywood Awards، الذي ينتظره العالم العربي عامةً والخليجي خاصةً.

يشارك في المهرجان، الذي أقيم في ميدان دبي، باقة كبيرة من المع نجوم الشاشة الهندية وعلى رأسهم Salman Khan الذي توجه الى مدينة دبي تلبية للدعوة التي وجهها اليه منظمي الحفل.

وقد طلب Khan من الحكومة إذناً لمغادرة بلاده والسفر الى حفل AIBA في دبي، حيث سيقدم احدى رقصاته الشهيرة بحفل افتتاح المهرجان الفني الكبير الذي يُقام في أحد أكبر نوادي سباقات الخيل في دبي.

يذكر أن النجم Salman Khan يتمتع بشعبية كبيرة في الخليج العربي، ومن الملاحظ أنه ليس النجم الوحيد الذي سيشارك في مهرجان AIBA، بل يشاركه نخبة من المع نجوم السينما الهندية مثل Piryanka Chopra التي دعت محبيها لحفل "جوائز AIBA" في ميدان دبي من خلال فيديو نشرته على حسابها الخاص على تويتر، كذلك يشاركه كل من Jacqueline Fernandez، Varun Dhawan،Anushka Sharma وغيرهم.