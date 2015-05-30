وزير الخارجية الروسى: لا يمكن القضاء على داعش بالغارات الجوية وحدها

قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف إن الغارات الجوية وحدها لن تقضى على تنظيم داعش الإرهابى فى العراق وسوريا، داعيا إلى توحيد الجهود فى هذا المسار وإشراك الحكومة السورية فيها.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن لافروف قوله"، إننا ننطلق من أن الائتلاف الذى شكله الأمريكيون ويستهدف مواقع داعش فى العراق بموافقة سلطات هذا البلد، أما فى سوريا، فهو يعمل دون أن يبلغ السلطات أو يطلب إذنها، وذلك يمثل، طبعا، انتهاكا واضحا للقانون الدولى، لقد أعلن ما يسمى تنظيم داعش قيام دولة الخلافة فى مساحات واسعة فى سوريا والعراق، وشارك عملاءه فى بناء موطئ قدم لهم فى مناطق معينة فى ليبيا ، وظهرت قضايا فى لبنان، وحتى فى أفغانستان أصبح وجود أنصار لداعش واضحا.

واستغرب لافروف من رفض واشنطن اعتبار الحكومة السورية شريكا فى محاربة داعش على الرغم من أن الأمريكيين لم يروا أية عقبات منذ عام، عندما تعاونت دمشق مع المجتمع الدولى فى إتلاف ترسانتها الكيميائية.

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