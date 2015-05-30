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رئيس الوزراء يزور الإسكندرية.. والأهالى يستقبلونه بـ"بنحبك يا محلب"

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فى زيارة مفاجئة للمهندس إبراهيم محلب إلى محافظة الإسكندرية، قام رئيس الوزراء يرافقه كل من الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، ومنير فخرى عبد النور وزير الصناعة، وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية وهانى المسيرى محافظ الإسكندرية، بجولة تفقدية فى شوارع الإسكندرية.

وتفقد رئيس الوزراء والوفد المرافق له منقطة محطة الرمل والمنشية وسط الإسكندرية، بدون حراسة وسط تجمهر الأهالى حوله، والذين رددوا هتافات "بنحبك يا محلب" و"الجيش والشعب والشرطة أيد واحدة"، كما التقط العشرات من الأهالى الصور السيلفى مع رئيس الورزاء، حيث استمع إلى عدد من شكاوى المواطنين، التى جاءت حول الغلاء فى الأسعار وسوء الأحوال المعيشية.

واختتم رئيس الوزراء الزيارة بالعشاء فى أحد مطاعم الإسكندرية، ومن المقرر أن يعقد "محلب" اجتماعا مع رؤساء الأحياء بالإسكندرية.

محافظ الإسكندرية أثناء الجولة -اليوم السابع -5 -2015
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محافظ الإسكندرية أثناء الجولة

رئيس الوزراء يتفقد شوارع الإسكندرية -اليوم السابع -5 -2015
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رئيس الوزراء يتفقد شوارع الإسكندرية

أحد الأهالى يقبل رئيس الوزراء -اليوم السابع -5 -2015
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أحد الأهالى يقبل رئيس الوزراء

وزير التخطيط ومحافظ الإسكندرية برفقة محلب -اليوم السابع -5 -2015
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وزير التخطيط ومحافظ الإسكندرية برفقة محلب


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