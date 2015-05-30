قاتل خال ابنته:الدكتور قالى بنتك فاقدة عذريتها ولما سألتها قالت "خالى"

لم يكن يتخيل يوما "محسن.م.ع"، 34 سنة، جزمجى، أن تكون نهايته السجن، وتكون حكايته على كل الألسنة، وذلك بعد صدور قرار بإحالته للمحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامه بقتل خال نجلته.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 3485 لسنة 2015 جنايات باب الشعرية، والتى أشرف عليها المستشار وائل شبل، المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، أن المتهم "محسن.م.ع"، 34 سنة، جزمجى، تزوج منذ 8 سنوات من المدعوة "أية.ك.ع"، ربة منزل، حيث أنجبت منه طفلة تدعى "أحلام" تبلغ 6 سنوات، ثم قام بتطليق زوجته منذ 4 سنوات لوجود خلافات أسرية، وقامت طليقته بالزواج من آخر وتركت ابنتها لوالدتها للقيام بتربيتها .

وروى المتهم تفاصيل قتله لخال نجلته، خلال التحقيقات التى جرت معه فى النيابة، قائلا: "خدت بنتى فى مرة من المرات علشان أطمن عليها وأشوفها كالعادة، بس فى المرة الأخيرة دى قررت إنى مرجعهاش لجدتها واخليها عندى تتربى فى بيت أبوها، وبعد فترة قصيرة لقيت البنت بتعمل حركات غريبة، وحركتها مش طبيعية، فخدتها لدكتورة عندنا فى المنطقة علشان تكشف عليها، وساعتها كانت المفاجأة لما الدكتورة قالتلى إن بنتى تم الاعتداء عليها جنسيا أكتر من مرة، وإنها فاقدة لعذريتها".

وأضاف المتهم: "سألت البنت مين اللى كان بيعمل حاجات عيب معاكى، علشان تقدر تفهمنى، فقالتلى إن خالها "محمد.ك"، 13 سنة، كان بينام معاها وبيعمل معاها كذا وكذا، لكن الصدمة خلتنى مصدقش اللى بسمعه، فخدت البنت لدكتور كبير علشان أتأكد من الموضوع، فالدكتور كمان أكد اللى حصل" .

وأشار المتهم : " روحت بسرعة على أخويا الصغير"عيد.م.ع"،26 سنة، مبيض محارة، وحكيتله على كل حاجة وساعتها كنت فى حالة ما يعلم بيها اللى ربنا، راح أخويا فضل يهدى فيا وقالى متقلقش أنا هردلك شرف العيلة، قام رايح لبيت جد بنتى ولقى خالها مع زمايله فى الشارع، فقاله تعالى معايا علشان بنت أختك نفسها تشوفك وعلى طول بتعيط عليك، وجاب الولد وجالى وقالى أعمل معاه اللى يريحك، رحت خدته فى سيارة سوزوكى فان، وطلعت على طريق أبو زعبل جنب ترعة الإسماعيلية، وطلبت منه يحكيلى الحكاية من أولها لنهايتها، فاعترف لىَ بالواقعة، ساعتها مدرتش بنفسى وأنا بخنقه بأديه لغاية ما طلعت روحه، قمت رامى جثته فى الترعة ورجعت على البيت" .

وأحال المستشار وائل شبل، المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، المتهم وشقيقه للمحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامها بالاختطاف والقتل العمد، بمنطقة باب الشعرية .