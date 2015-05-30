مصدر: الرئيس السيسى يزور الإسكندرية اليوم لتفقد عدد من المشروعات

أكد مصدر مسئول بمحافظة الإسكندرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، سوف يقوم بزيارة محافظة الإسكندرية اليوم السبت، وأوضح المصدر أن الرئيس سيزور سفينة "المحروسة"، وهى من أقدم القطع البحرية المصرية وكان يملكها الملك فاروق، تمهيدا للاستعانة بها فى افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، كما سيتفقد المساكن الشعبية التى تقوم القوات المسلحة ببنائها فى إطار خطة الدولة للنهوض بالمناطق العشوائية، كما سيتفقد عدد من الكبارى التى يتم إنشاؤها حاليا على الطريق الصحراوى وعددها 5 كبارى ( مرغم – أبو الخير – كوبرى السيارات العلوى 1و2 – العامرية )، والتى سيتم افتتاحها 30 يونيو القادم.

يذكر أن الزيارة المفاجئة التى قام بها المهندس إبراهيم محلب إلى محافظة الإسكندرية، مساء الجمعة جاءت تمهيدا لزيارة الرئيس السيسى حيث رافقه فى الجولة كل من الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط ومنير فخرى عبد النور وزير الصناعة والمهندس هانى ضاحى، وزير النقل، وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية وهانى المسيرى محافظ الإسكندرية

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