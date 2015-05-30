بالفيديو.. محلب ومحافظ الإسكندرية يتجولان بشوارع المحافظة بلا حراسة

سادت حالة من الفرحة لدى المواطنين بالإسكندرية بعد تفاجئهم بوجود المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء برفقة هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، وهانى ضاحى، وزير النقل، ومنير فخرى عبد النور، وزير الصناعة، وسطهم دون أى حراسات.

وأثناء الجولة استمع رئيس الورزاء إلى شكاوى المواطنين وقال له أحد مواطنى الإسكندرية، "باشمهندس عاوزين نشتغل يا باشمهندس"، مما دعا رئيس الوزراء للتوقف والرد عليه "عشان تبقى عارف الحكومة مفيهاش شغل".

وحرص المواطنون على مصافحة المسئولين، والتقاط صور "سيلفى" معهم، عقبها قام الوزراء بالتوجه لمحل "فول" شهير بمحطة الرمل لتناول وجبة العشاء مع المواطنين، ليشعر المواطن السكندرى بوجود المسئولين معه دون أى حواجز.

يذكر أن الزيارة المفاجأة التى قام بها المهندس إبراهيم محلب إلى محافظة الإسكندرية، مساء الجمعة جاءت تمهيدا لزيارة الرئيس السيسى، حيث رافقة فى الجولة كل من الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط ومنير فخرى عبد النور وزير الصناعة والمهندس هانى ضاحى وزير النقل وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية وهانى المسيرى محافظ الإسكندرية.

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