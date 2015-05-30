اليوم.. وفد من رؤساء شبكات الإذاعة المصرية يزور قناة السويس الجديدة

قال جمال مسعود مدير عام إذاعة القناة، إن شبكات الإذاعات المصرية قررت الاحتفال، صباح اليوم السبت، بعيد الإذاعة المصرية الـ71 هذا العام بمشروع قناة السويس الجديدة، حيث يقوم وفد يضم رؤساء الشبكات وكبار مذيعيها بزيارة لمحافظة الإسماعيلية، لتفقد المشروع وإعداد لقاءات مع العاملين بالمشروع.

وأشار رئيس إذاعة القناة، إلى أن احتفال الإذاعة المصرية يأتى فى ذكرى افتتاحها الموافق 31 مايو 1934 عندما انطلق لأول مرة صوت الإذاعى أحمد سالم بالعبارة الشهيرة "هنا القاهرة"، وتم اختيار هذا التاريخ ليكون عيدا للإعلاميين.

وأضاف مسعود لـ"اليوم السابع"، أنه نظرا لما تشهده مصر هذا العام من انطلاق عدد من المشروعات القومية العملاقة وفى مقدمتها مشروع قناة السويس الجديدة، تقرر إقامة الاحتفال بالإسماعيلية، حيث يقوم وفد رفيع المستوى يضم 43 من رؤساء الشبكات الإذاعية المصرية وعدد من الإعلاميين بزيارة لمركز المحاكاة التابع لهيئة قناة السويس، حيث سيتم تكريم الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة والرئيس التنفيذى لمشروع محور قناة السويس واللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمشرف العام على المشروع.

وتابع مسعود أنه سيتم دمج جميع الإذاعات المصرية فى هذا اليوم لبث وقائع الزيارة التى ستتضمن جولة بحرية بالقناة الجديدة ولقاءات مع العاملين بالمشروع، مشيرا إلى أن الوفد سيضم نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية، وأمل مسعود وعمرو عبد الحميد نائبا الرئيس ومنى المنياوى رئيس شبكة الشباب والرياضة وهند لطفى رئيس شبكة الشرق الأوسط ومحمد عويضة رئيس شبكة القرآن الكريم ولمياء محمود رئيس شبكة صوت العرب وأبو العلا حبيب رئيس إذاعة القناة السابق وآخرين.

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