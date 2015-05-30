أخبار عاجلة

انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - منير سليمان: أصحاب المعاشات لا ينتظرون استرداد أموالهم لأنها غير موجودة -
مساء dmc - النائب محمد أبو حامد: أزمة أصحاب المعاشات هى أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
عبدالغفار يلقي كلمة ممثلًا عن دول حوض المتوسط في مؤتمر دعم التعليم بسلوفينيا -
أحمد شفيق ينفي إصابته بالزهايمر.. ويؤكد: "أنا عجوز كهنة بس قادر اتحرك" -
نشرة مصراوي: وصول طائرات "رافال".. ونشاط السيسي في واشنطن.. ورفع سعر كيس الدم -
إبراهيم صلاح: «بعض اللاعبين شاركوا أساسيين دون تدريب» -
شيكابالا ينفجر: لم نتدرب منذ شهر ونصف.. وحلمي رفض مشاركتي رغم جاهزيتي -
مساء dmc - البدري فرغلي: يمارس علينا عملية تجويع ممنهج ومقصود .. "أهانونا وذلونا" ولا يوجد حل -
مساء dmc - لقاء هام مع رود جوليانو عمدة نيويورك الأسبق والحديث عن زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط مسجل بحوزته 23 قطعة أفيون وسلاح نارى بأسوان

Google+ Print
ضبط مسجل بحوزته 23 قطعة أفيون وسلاح نارى بأسوان ضبط مسجل بحوزته 23 قطعة أفيون وسلاح نارى بأسوان
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عاطل له بيانات جنائية مسجلة، بحيازته فرد روسى و23 قطة من مخدر الأفيون، تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهم، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

وكان ضباط مباحث قسم ثان تحت إشراف العميد حسين حامد مدير إدارة البحث وبرئاسة العميد خالد الشاذلى رئيس مباحث المديرية قد تمكنوا من ضبط المتهم "رمضان.ج" 22 سنة، السابق اتهامه فى 15 قضية متنوعة، بحيازته سلاح نارى و3 طلقات من نفس العيار وكمية من مخدر الأفيون وزنها 100 جرام تقريبا، مقسمة على لفافات، وذلك أثناء تواجده بمدينة أسوان.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن تجارته.

تحرر بذلك المحضر 1654 إدارى قسم ثان، وجارٍ عرض المتهم على النيابة للتحقيق
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365