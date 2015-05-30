ضبط مسجل بحوزته 23 قطعة أفيون وسلاح نارى بأسوان

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عاطل له بيانات جنائية مسجلة، بحيازته فرد روسى و23 قطة من مخدر الأفيون، تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهم، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

وكان ضباط مباحث قسم ثان تحت إشراف العميد حسين حامد مدير إدارة البحث وبرئاسة العميد خالد الشاذلى رئيس مباحث المديرية قد تمكنوا من ضبط المتهم "رمضان.ج" 22 سنة، السابق اتهامه فى 15 قضية متنوعة، بحيازته سلاح نارى و3 طلقات من نفس العيار وكمية من مخدر الأفيون وزنها 100 جرام تقريبا، مقسمة على لفافات، وذلك أثناء تواجده بمدينة أسوان.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن تجارته.

تحرر بذلك المحضر 1654 إدارى قسم ثان، وجارٍ عرض المتهم على النيابة للتحقيق

>