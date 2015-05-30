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بالصور.. "النور" بالسويس ينظم قافلة طبية مجانية بـ"شندورة"

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نظمت أمانة حزب النور بمحافظة السويس، أمس الجمعة، قافلة طبية مجانية، بمركز طبى شندورة، بالجناين، بحضور نخبة من الأطباء المتميزين.

شملت القافلة تخصصات "الباطنة، الأطفال، الأسنان، القلب، والتحاليل الطبية"، وتم الكشف خلال القافلة على 340 حالة، وكان صرف العلاج بالمجان.

ومن جانبه، أوضح عباس محمد، أمين حزب النور بالسويس، أن الإقبال الكبير من المواطنين على الأعمال الخدمية التى ينظمها الحزب بصفة مستمرة، دليل على الثقة المتبادلة بين أهالى السويس والحزب.

وأكد أمين "النور" بالسويس"، أن الحزب لن يتخل أبدًا عن أهالى المحافظة، مشددًا على أن أبناء الحزب سيواصلون العمل ليل نهار؛ من أجل راحة المواطنين.

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015
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