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الإذاعة المصرية تحتفل اليوم بعيدها الـ71 بموقع قناة السويس الجديدة

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الإذاعة المصرية تحتفل اليوم بعيدها الـ71 بموقع قناة السويس الجديدة الإذاعة المصرية تحتفل اليوم بعيدها الـ71 بموقع قناة السويس الجديدة
قال جمال مسعود مدير عام إذاعة القناة، إن شبكات الإذاعات المصرية قررت الاحتفال اليوم السبت بعيد الإذاعة المصرية الـ71 هذا العام بمشروع قناة السويس الجديدة، حيث يزور وفد يضم رؤساء الشبكات وكبار مذيعيها محافظة الإسماعيلية، لتفقد المشروع وإعداد لقاءات مع العاملين بالمشروع.

وأشار رئيس إذاعة القناة، إلى أن احتفال الإذاعة المصرية يأتى فى ذكرى افتتاحها الموافق 31 مايو 1934 عندما انطلق لأول مرة صوت الإذاعى أحمد سالم بالعبارة الشهيرة "هنا القاهرة"، وتم اختيار هذا التاريخ ليكون عيدا للإعلاميين .

وأضاف مسعود لـ"اليوم السابع"، أنه نظرا لما تشهده هذا العام من انطلاق عدد من المشروعات القومية العملاقة وفى مقدمتها مشروع قناة السويس الجديدة، تقرر إقامة الاحتفال بالإسماعيلية حيث يقوم وفد رفيع المستوى يضم 43 من رؤساء الشبكات الإذاعية المصرية وعدد من الإعلاميين بزيارة لمركز المحاكاة التابع لهيئة قناة السويس، حيث سيتم تكريم الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة والرئيس التنفيذى لمشروع محور قناة السويس واللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمشرف العام على المشروع.
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