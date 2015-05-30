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انتهاء مسيرة "جرين إيجلز" بهتافات تطالب بالإفراج عن متهمى "مذبحة بورسعيد"

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أنهت رابطة ألتراس "جرين إيجلز" المسيرة التى انطلقت مساء أمس، من مسجد مريم بنطاق حى المناخ حتى شارع محمد على، وسط هتافات تُطالب بالإفراج عن المتهمين فى أحداث استاد بورسعيد، مع إطلاق الألعاب النارية.

ونظم أعضاء الرابطة سلاسل بشرية عقب الانتهاء من المسيرة، التى جاءت تزامنًا مع إعلان النطق بالحكم السبت الموافق 30 مايو من الشهر الحالى، فى القضية المعروفة إعلاميًا بمجزرة استاد بورسعيد فى فبراير 2012، والتى أحال فيها قاضى جنايات بورسعيد فى جلستها الأخيرة أوراق 11 متهمًا إلى فضيلة مفتى الجمهورية، لتنفيذ حكم الإعدام.

ومن جهة أخرى أعلنت الأجهزة الأمنية حالة من الاستنفار الأمنى، تحسبًا لوقوع أحداث شغب تزامنًا مع إعلان النطق بالحكم اليوم السبت.


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"جرين إيجلز" تفض مسيرتها بالشماريخ

جرين إيجلز ترفع لافتة
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جرين إيجلز ترفع لافتة "مظلوم"

مسيرة لجرين إيجلز -اليوم السابع -5 -2015
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مسيرة لجرين إيجلز

سلاسل بشرية للألتراس -اليوم السابع -5 -2015
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سلاسل بشرية للألتراس

شماريخ جرين إيجلز -اليوم السابع -5 -2015
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شماريخ جرين إيجلز

فتاة ترفع صورة الحرية لمحمد قوطة -اليوم السابع -5 -2015
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فتاة ترفع صورة الحرية لمحمد قوطة

جرين إيجلز -اليوم السابع -5 -2015
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جرين إيجلز

ألتراس جرين إيجلز بالشوارع -اليوم السابع -5 -2015
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ألتراس جرين إيجلز بالشوارع

جرين إيجلز يطلق الشماريخ والألعاب النارية -اليوم السابع -5 -2015
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جرين إيجلز يطلق الشماريخ والألعاب النارية


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