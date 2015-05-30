ختام معرض مستلزمات ذوي الإعاقة برعاية «الرياض» إعلامياً

اختتمت يوم أمس الأول فعاليات المعرض السعودي الدولي الثاني لمستلزمات ذوي الإعاقة ضياء 2، الذي نظمته جمعية الأطفال المعوقين بالتعاون مع شركة الهضبة لتنظيم المعارض والمؤتمرات برعاية "الرياض" اعلامياً وسط حضور تجاوز أكثر من 12ألف زائر، ومئات الدارسين والعاملين والمتخصصين في مجال رعاية المعوقين والتربية الخاصة والعمل الخيري، وعشرات الخبراء والاكاديميين وأعضاء البعثات الدبلوماسية ورجال الاعمال والمستثمرين، وممثلي الشركات الأجنبية العاملة في المملكة، وكبريات المؤسسات الراغبة في تبني برامج المسؤولية الاجتماعية ، يتقدمه أصحاب الشأن ذوي الإعاقة من أعمار وجنسيات مختلفة – وذلك على مدى ثلاثة أيام بأرض المعارض بالعاصمة الرياض .

وقال الأمين العام لجمعية الأطفال المعوقين عوض الغامدي أن أروقة المعرض تحولت على مدى الأيام الثلاثة الماضية الى (خلية نحل ) تجمع برامج توعوية وتثقيفية، وصفقات تجارية وعروضاً لمنتجات وفنوناً مبتكرة، وساحات لتجربة الأجهزة والاختراعات، وفرصاً استثمارية، وأركاناً لورش عمل علمية جمعت نخبة من المتخصصين في مجالات المسؤولية الاجتماعية وتأهيل المعوقين والتربية الخاصة والعمل الخيري .

من جهته قال مساعد الأمين العام والمشرف التنفيذي على المعرض عبدالله محمد الدخيل أن اقامة المعرض الثاني يأتي من ضمن أنشطة الجمعية التي تعتمد القضية أكثر وهي من مسؤوليات الجمعية نظرا لأن الجمعية اخذت على عاتقها الاهتمام بجوانب القضية.

واضاف الدخيل بان آخر المستجدات والتطورات من خلال هذا المعرض التي طرحته الجمعية أن يكون بصمة ثانوية في الأجندة العالمية يأتون الناس اليه من جميع أنحاء العالم لحضور تطورات هذا المجال .

من جهة اخرى قال بلال البرماوي المدير التنفيذي للمعرض" ان ما حققته الدورة الثانية من معرض مستلزمات ذوي الإعاقة يعد صورة مثالية لما تحقق للمعوقين من رعاية واهتمام داخل المملكة، فهذا الحشد المميز من قطاعات متعددة، وهذا التفاعل والرعاية من الدولة والأجهزة الحكومية والجامعات والشركات والجمعيات يعكس أهمية هذه القضية، وأهمية ابتكار ملتقيات وصناعة أحداث بهذا المستوى لإثراء جهود الرعاية لهذه الفئة الغالية .

وذكر البرماوي أن أعضاء البعثات الدبلوماسية العاملة في المملكة حرصوا على التواجد خلال يوم الافتتاح للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة ،ودعوة الشركات المتخصصة من دولهم للمشاركة في الدورات القادمة بمشيئة الله، مشيراً الى أن المعرض كان بمثابة ملتقى للدارسين في أقسام التربية الخاصة والعلاج الطبيعي والطب النفسي والخدمة الاجتماعية في الجامعات السعودية، كما حظى بتواجد مكثف من العاملين في مؤسسات الرعاية المتخصصة للاطلاع على أحدث البرامج والأجهزة المعروضة .

وقد أجمع العديد من زوار المعرض على أنه جسد صورة مثالية من صور النقلة التي تعيشها قضية الإعاقة في المملكة سواء على صعيد التسهيلات المكانية أو تنفيذ برنامج الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة الزائرين للمعرض والمشاركين في الفعاليات الثقافية والتوعوية والعلمية التي أقيمت مواكبة لهذا الحدث، أو سواء على صعيد أحدث ما ابدعته مراكز التأهيل والشركات العالمية المتخصصة في برامج الرعاية والتأهيل والخدمة والتجهيزات ووسائل التقويم والمساعدة للمعوقين وكبار السن .

وتضمن المعرض لأول مرة تسهيلات مكانية وتقنية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة خلال زيارتهم لمقر المعرض والاطلاع على مكونات الاجنحة المشاركة والتواصل مع العارضين عبر وسائل مبتكرة، كما استقطب المعرض شركات عالمية رائدة من كل من سويسرا، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، المانيا، فرنسا، بلجيكا تدخل سوق المملكة لأول مرة . ومما يذكر أن الدورة الثانية من المعرض جاءت استثماراً للنجاح الفائق الذي حققته الدورة الأولى، ورغبة الجمعية في تطوير الحدث لتعزيز الاستفادة عبر المشاركة الدولية، ومخاطبة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.