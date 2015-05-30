وزير النقل: العمليات الإرهابية عمل إجرامي لخلق الفتنة وزعزعة الأمن

ادان وزير النقل م. عبدالله المقبل محاولة العملية الارهابية التي استهدفت المصلين بجامع العنود بمدينة الدمام اثناء ادائهم لصلاة الجمعة أمس.

واوضح المقبل ان هذه العملية الارهابية غير المسؤولة تهدف -مع ما سبقها من عمل اجرامي مماثل- إلى خلق الفتنة والتفرقة بين ابناء الوطن الواحد، والسعي الى زعزعة امنه واستقراره، وقتل الأبرياء الامنين في بيوت الله، من قبل فئة ضالة باغية امتلأت قلوبها حقدا وكرها، لا يردعها في ذلك وازع ديني ولا رادع اخلاقي او انساني، داعياً الله ان يتغمد الشهداء بواسع رحمته وان يدخلهم جناته.

واشاد وزير النقل بيقظة رجال الأمن الاوفياء الذين احبطوا تنفيذ هذه الجريمة النكراء، التي استهدفت بيت من بيوت الله وترويع وقتل المصلين الآمنين فيه، داعياً الى نبذ هذه الاعمال الاجرامية والوقوف صفاً واحداً في وجهها للحفاظ على امن واستقرار هذا الوطن الغالي، سائلاً المولى عز وجل ان يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وان يجنبنا حقد الحاقدين وكيد المغرضين، وان يحفظ ولاة امرنا خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهد الامين، وسمو ولي ولي العهد من كل مكروه، انه سميع مجيب.