ولي ولي العهد يوجه بطائرة خاصة لنقل زوجة الشهيد شافعي من أميركا

جازان - أنور خواجي

وجّه ولي ولي العهد ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بإرسال طائرة خاصة لإعادة زوجة الشهيد سامي بن أحمد فتح الدين الشافعي إلى المملكة من الولايات المتحدة الأميركية حيث تدرس الطب بإحدى الجامعات هناك عن طريق الابتعاث.

وجاء توجيه ولي ولي العهد كي تلقي زوجة الشهيد نظرتها الأخيرة على جثمان زوجها، قبل تشييع جنازته ودفنه بمحافظة صبيا، تأكيداً على حرص واهتمام سموه بتهيئة الظروف لعودة زوجة الشهيد الشافعي إلى أرض الوطن بسرعة من أجل المشاركة في تشييع جنازة زوجها وتقبل العزاء فيه. وكانت جموع غفيرة بمحافظة صبيا الخميس شيعت جنازة الشهيد العريف بالقوات المسلحة بجازان سامي بن أحمد فتح الدين الشافعي -رحمه الله- والذي قد استشهد مساء الاثنين الماضي أثناء المواجهات مع ميليشيات الحوثي على الشريط الحدودي في محافظة الحرث بعد أداء صلاة العصر بجامع الراجحي إلى مقبرة الخالدية. من جانبه، قدم شيخ المركز الأعلى بصبيا الشيخ أحمد علي شافعي، نيابة عن والد الشهيد وأسرته وكافة أبناء الحي شكره وتقديره لولي ولي العهد، على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة والحانية، وقال ل "الرياض" إنها ليست بمستغربه عليه؛ فهو قريب من أبنائه منسوبي وزارة الدفاع، جنوداً وضباطاً، وحريص على تلبية كل احتياجاتهم وتهيئة كل الظروف والأحوال لهم ولأسرهم. وعبر الشيخ شافعي في الوقت نفسه عن عميق الحزن والأسي الذي أصاب الجميع بعد نبأ استشهاد ابن صبيا سامي الشافعي، مستدركاً بأن ما خفف من وطأة المصاب هو استشهاده في ميدان البطولة والشرف دفاعاً عن دينه ثم مليكه ووطنه، فمنح صبيا وسام الفخر والعزة بهذه التضحية والفداء. وقدم والد الشهيد عظيم شكره وامتنانه لمقام ولي ولي العهد وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على تكرمه بنقل زوجة الشهيد سامي شافعي من أميركا بطائرة خاصة من أجل توديع زوجها الشهيد، واضاف: هذا امر ليس بمستغرب على قيادتنا وولاة امرنا الذين يحرصون على مشاركة أبناء الوطن في السراء والضراء. حضر مراسم التشييع والدفن محافظ صبيا حسن بن حسين الحازمي، ومدير شرطة جازان اللواء صالح الدويسي، والعميد حزام الشهراني، ومدير شرطة صبيا المقدم حوذان حسن الجابري، وشيخ المركز الأسفل الشيخ محمد بن سليمان القنوي، وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية بالمحافظة. يذكر أن الفقيد متزوج منذ عام ١٤٢٨ه، وهو أب لطفلين (أحمد) ويبلغ من العمر ٧ سنوات ويدرس بالصف الأول الابتدائي، و(ألين) وتبلغ من العمر ٣ سنوات.