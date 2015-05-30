رجل الأمن.. يقظة وفدائية لأداء واجبه في حماية الوطن وأبنائه

يقظة رجال أمن الوطن، نتج عنها بفضل الله وتوفيقه ضربة استباقية ستكون ردعاً قوياً بما يحفظ أمن المجتمع ويحمي شبابه، لا سيما أن المملكة أكدت في العديد من المناسبات استنكارها وشجبها للإرهاب أو المنظمات الداعمة له أو الاحزاب الهدامة بكافة أشكاله وصوره، ولها دور مهم وفعال في حفظ الأمن وبسط الأمان والتصدي لمحاولات البعض التدخل في عمليات الاقتتال في الخارج وقامت باتخاذ العديد من التدابير، واستباقية لرجال الأمن البواسل بقدرة الله سبحانه وتعالى اولاً ثم بجهود رجال الأمن المخلصين.

فمن جديد يصوب الإرهاب الشيطاني بوصلته تجاه مساجد الله، ليجد أمناً يقظاً يصده عن إيذاء أي فرد من أبناء الوطن، مضحياً بنفسه ليكون بحق صمام الأمان في حماية مجتمعه بعد الله سبحانه، وليواصل الإنجازات التي تتوالى يوماً بعد يوم، ويدلل بشكل قاطع على الرغبة الملحة لقيادة البلاد ثم لرجال أمنه البواسل لاجتثاث جذور الشر ودحر الإرهاب بكل صوره وأشكاله، لتأتي عملية إحباط الداخلية لعملية تفجير مسجد العنود بالدمام يوم أمس الجمعة بضربة استباقية وانجاز كبير من رجال أوفياء لدينهم ومليكهم ووطنهم.

الضربات الاستباقية.. إنجاز كبير من رجال أوفياء لدينهم ومليكهم ووطنهم

رجل الأمن السعودي يؤكد يوماً بعد آخر في تحقيق أمن وطنه إيمانه النابع من شريعته الإسلامية وواجبه الوطني للعمل بروح عالية فضلاً على أن توجيه القيادة والمسؤولين له أثره الكبير بتجنيد كافة الطاقات والقوى في سبيل حماية أمن هذا الوطن الغالي وساكنيه والحفاظ على مكتسباته.

انجازات أجهزتنا الأمنية التي يسجلها رجال الأمن بمختلف مناطق المملكة تعدّ مصدر عزة يثمنها كل مواطن في هذا البلد، حيث تأكد مرة أخرى في حادثة مسجد العنود بالدمام يقظة رجال الأمن السعودي ووعيه وحرصه على أمن البلاد والعباد، ليجعل الكل يفخر بأدائه ويدعو له بالتوفيق والسداد، فأمن الوطن خط أحمر ولن نسمح لأي أحد ان يتعدى عليه امن الوطن.

دعم الحكومة الرشيدة لجميع أجهزة الدولة عامة والأجهزة الأمنية خاصة واهتمامها بهذه الأجهزة ساعدها على التصدي لكثير من أنشطة التخريب والإفساد، وساعدها في النجاح لحماية الوطن والمواطن، ونحن ولله الحمد في تكاتف وتلاحم مع قيادتنا الرشيدة، والضربات الاستباقية إنجاز كبير من رجال أوفياء لدينهم ومليكهم ووطنهم، ولها الأثر الكبير بإذن الله في ردع شرّ من تسوّل له نفسه بالإفساد والتخريب.

وزارة الداخلية في مواجهة الإرهاب والتخريب والإفساد دائماً ما تؤكد في بياناتها وتصريحاتها في كشف الأيادي الآثمة التي يبدو أنها لم تتعلم من تجاربها السابقة، تؤكد الداخلية وعلى رأسها وزيرها الراحل صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله-، ثم الأمير محمد بن نايف، أن الفضل أولاً وآخراً في كشف العمليات التخريبية لتوفيق الله ثم تطبيق المملكة للشريعة الإسلامية السمحاء، ليأتي بعد ذلك الخطط والجهود المبذولة من قبل الداخلية، التي تسبق الرد الأمني بحماية شباب الوطن من أي انحراف في الفكر، بإنشاء مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، الذي يستهدف كشف الشبهات وتوضيح المنزلقات الفكرية التي يتبناها أصحاب الفكر المنحرف الذي يقود إلى الإرهاب، من أجل إعادة الموقوفين إلى رشدهم وتصحيح مفاهيمهم، من خلال الاستعانة بعلماء الشريعة والمختصين في العلوم الاجتماعية والنفسية والمثقفين ورجال الأعمال، وإتاحة الفرصة لهم لمقابلة هذه الفئة، ومناقشتهم بكل حرية والرد على شبهاتهم وانتهاج أسلوب الحوار والإقناع، مع بعض أتباع هذا الفكر وتغيير الكثير من القناعات السابقة لديهم.

بيان الداخلية يوم أمس الجمعة، أبرز مجدداً جهود الدولة ممثلة في وزارة الداخلية على حماية المواطن، وبما يصحح الكثير من المفاهيم خلال الضربات الاستباقية المتتالية، ويعكس حرص الاجهزة المختصة في تتبع بؤر الإرهاب ومحاصرة بيئته، انطلاقاً من حفظ أمن الوطن واستقراره ومقدراته ومكتسباته وصيانة مكانته، وصون شبابه والعمل على تجنيبه الويلات التي تجرعتها دول أخرى، نتيجة التشرذم الفكري والانشقاق العقدي والتفرق والتمزق والتفكك، والخروج على تعليمات ولاة الأمر مروراً بمستنقع الإرهاب.

رجل الأمن مستمر في أداء واجبه وجهوده ورصده للشبكات التخريبية من الإرهابيين لن تتوقف، وعلى المواطن أن يعلم بحجم التخريب الذي يحاك لدولته ويستهدف زعزعة أمنها والقضاء على سلمها وأن هناك من يتربص به من خلال بث السموم، وهناك بلا شك بعض الجهات الخارجية تحاول للنيل من وحدة الوطن من خلال ضربه بشبابه وجرهم إلى مستنقع الإرهاب، الذي ما هو الا فكر ضال منحرف، فهو ليس مجرد حركة عنف فحسب، بل له أهداف ومآرب سياسية بتدمير الوطن وإصابته في مقتل، والمطلوب منا كمجتمع رفع اليقظة والتنبه لأبنائنا، وتحصينهم من أي افكار منحرفة أو الانجرار خلف دعوات الانترنت وما يطرح فيه من افكار هدامة ومدمرة.