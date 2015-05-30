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هاني سعيد يحكي – كيف هرب رغم بريق الأهلي إلى ' جنة كرة القدم '

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هاني سعيد يحكي – كيف هرب رغم بريق الأهلي إلى ' جنة كرة القدم ' هاني سعيد يحكي – كيف هرب رغم بريق الأهلي إلى ' جنة كرة القدم '

"كان سمير كمونة في سبيله للسفر إلى ألمانيا لهذا لم يقبل الأهلي فكرة رحيلي". لكن هاني سعيد رحل على كل حال وبدأ رحلة احترافية جميلة في إيطاليا.

هاني سعيد أحد نجوم الدفاع في تاريخ الكرة المصرية ولاعب الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمصري البورسعيدي والمحترف السابق في فيورنتينا حل ضيفا على قناة Ten وتحدث.

كيف ترك الأهلي وهو شاب في الـ16 من عمره يحكي هاني سعيد في الكلمات التالية:

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"البداية كانت في كأس العالم للناشئين التي أقيمت في سنة 1997. ظهرت بمستوى طيب".

"في الوقت نفسه كان سمير كمونة قد وصله عرض للاحتراف في ألمانيا. الأهلي كان يستعد لتصعيدي من قطاع الناشئين حتى أملأ هذا المكان".

"هناك شخص مصري يعيش في مدينة أوديني وهو صديق لحازم إمام جلب لي عقدا من إيطاليا. أودينيزي".

"سافرت أنا وكان معي من الأهلي أيضا أشرف أبو زيد. في أودينيزي أخبرونا أن الأمر ليس اختبارا، هم مقعتنعون بنا ويريدون إبرام صفقة جيدة".

"لم أكن قد وقعت عقدا احترافيا مع الأهلي وبالتالي كان السفر من حقي. استغللت هذا الأمر لأن حلمي كان الاحتراف، وفي أهم دوري في العالم". يطلقون عليه جنة كرة القدم.

"حين وصلت إيطاليا لم يكن حازم هناك لأنه كان مع في بطولة أمم بوركينا فاسو. قضيت 40 يوما في إيطاليا".

"أشرف كان يوميا يطلب العودة إلى مصر. لم يحب الغربة لكني كنت سعيدا للغاية بالتواجد في إيطاليا".

"بعد 40 يوما اتصلنا بكابتن محمد علي رحمه الله مدرب منتخب الشباب وطلب منا المشاركة في بطولة بلبنان".

"قبل السفر طلب منا نادي أودينيزي توقيع عقود الانضمام له. لكن أشرف تحجج بالكثير من الأمور ليعرقل الأمر".

"عاد هو إلى مصر. وبدأت أنا رحلتي مع إيطاليا".

هاني سعيد لعب مع باري ومسينا وفيورنتينا وبيروجيا وكاتانيا في إيطاليا قبل العودة إلى مصر.

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فيديو اليوم السابع

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