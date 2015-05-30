حظك اليوم يوم السبت 30/5/2015

حظك اليوم برج الحمل يوم السبت 30/5/2015

من الناحية العاطفية

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج الثور يوم السبت 30/5/2015

على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج الجوزاء يوم السبت 30/5/2015

على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج السرطان يوم السبت 30/5/2015

على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج الأسد يوم السبت 30/5/2015

على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج العذراء يوم السبت 30/5/2015

>مواليد برج الحمل يتمتعون بمزايا ومواصفات مهمة تميزهم وتجعلهم محل إعجاب ممن حولهم فهم أشخاص مقبلون على الحياة ولديهم اهتمامات كبيرة وحياة مستقرة بشكل كبير يحبون السفر ومتفائلون ويعتمدون على أنفسهم فى أغلب الأوقات.>حياتك العاطفية تسير بشكل جيد ولا يوجد مشكلات كالوقت السابق وعليك الآن أن تنتبه لأى مشكلات جديدة من أجل تحسين علاقتك مع شريك حياتك، ولا تتسرع فى إصدار الأحكام على الآخرين.>عملك يسير بشكل مستقر على عكس الفترة الماضية ولا يوجد ما يقلقك على بقائك لذلك حاول أن تحافظ على ما حصلت عليه حتى الآن.>الثور ثانى الأبراج فى الدائرة الفلكية وهذا يجعلهم شخصيات مستقلة لديهم روح القيادة وينجحون فيها بقوة، كما أن لديهم روحًا مرحة وطبيعة جذابة تقرب الآخرين منهم وتجعلهم مصدر اهتمام الآخرين.>حياتك العاطفية يوجد فيها ما يزعجك ولا تريد اختلاق مشكلات لذلك عليك مناقشة الأمر بروح إيجابية ولا تتسع فى إصدار أحكام على شريكك فأنت الآن فى مرحلة تعارف لتتصل إلى قرار.>عملك مؤخرًا يصيبك ببعض الضغط ولا تريد أن تستمر فيه بعد الآن ولكن عليك أن تجعل طبيعتك المتسرعة تسيطر عليك فكر جيدًا فى الخطوة القادمة.>مواليد برج الجوزاء هم من الشخصيات المرحة والمزاجية المتقلبة لديهم شخصيات ملهمة ومؤثرة وقادرة على تحمل المسئولية ولكن عدم استقرارهم على رأى واحد يعرضهم لانتقاد كبير ممن حولهم.>حياتك العاطفية تسير بشكل جيد مؤخرًا وعلى الرغم من غيرتك الزائدة إلا أنك تتعامل مع الأمر وتحاول أن لا تضغط على شريكك أكثر من ذلك وهو يقدر ذلك.>هناك بعض المشكلات التى تقابلها فى عملك ولكنك شخص قادر على تخطى ذلك وإعادة الأمور لسابق عهدها ولفعل ذلك اكسب مزيدًا من الزملاء.>برج السرطان البرج المائى الأول وأصحابه يحبون النجاح والتألق كثيرًا ولا يقبلون الانتقاد وهم أيضًا شخصيات قادرة على تحمل المسئولية، كما أنهم غير متسرعين فى إصدار القرار وصبورون لأقصى حد.>أنت من الشخصيات التى لا تحب القيود وهذا يسبب مشكلات مع شريك حياتك فعليك أن تفهمه ما يدور فى عقلك وتتفاهم معه بشكل أفضل دون مجادلة لا تأتى بثمار.>عملك من الأشياء الأساسية فى حياتك وتبذل فيه مجهودًا كبيرًا وهذا يجعلك من المفضلين لدى مديريك ويعطيك ثقة كبيرة فى نفسك حاول أن تستغل هذا لكى يكون لك مشروع خاص وتتطور أكثر.>مواليد برج الأسد لديهم روح مرحة يحبون الاهتمام بشكلهم الخارجى ويشعرون دائمًا أنهم نجوم لذلك يريدون أن يهتم بهم الآخرون طوال الوقت ويعطى لهم قدرهم كما أن لديهم شخصيات مرحة وجذابة.>حياتك العاطفية لا تسير كما كنت تتوقع فأنت الآن تواجه أمورًا جديدة فى العلاقة وغير قادر على التعامل معها بشكل مناسب، لذلك حاول أن تعبر عما تشعر به ولا تتردد فى المناقشة فالأمر يستوجب ذلك.>عملك أفضل هذه الفترة وأنت تمكنت من تخطى المشكلات الخاصة بك بسهولة فأنت شخص ذكى ولا يوجد شىء يقف أمامك، عليك أن تحافظ على توازنك وتستمر فى العطاء أكثر لتحصل على ما تريد.

مواليد برج العذراء يتمتعون بشخصيات طموحة ويحبون المغامرة والسفر والتعرف على مناطق مختلفة حول العالم كما أنهم يريدون أن يصبحوا مركز اهتمام الكون ولا يقبلون بأن يكونوا غير فى المرتبة الأولى.

على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج الميزان يوم السبت 30/5/2015

على مستوى الحب

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج العقرب يوم السبت 30/5/2015

على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج القوس يوم السبت 30/5/2015

على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج الجدى يوم السبت 30/5/2015

على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج الدلو يوم السبت 30/5/2015

على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج الحوت يوم السبت 30/5/2015

على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

>حياتك العاطفية أفضل الآن وأنت تهتم بشريك حياتك إلى أقصى درجة وتريد أن تتلقى منه نفس القدر من الاهتمام وهذا يحدث ولكنك مازلت تريد أكثر عليك أن تتفهمه أكثر ولا تضغط عليه.>عملك يواجه بعض المشكلات والصراعات التى تجعلك لا تشعر براحة وتشعر أنك مضغوط ولكنك قادر على التعامل معها لذلك حاول أن تتخطى هذه المشكلات فى أسرع وقت .>مواليد برج الميزان لديهم شخصية ملهمة وجذابة يحبون مساعدة الآخرين ولا يشعرون بضيق من ذلك ، كما أنهم متفوقين فى عملهم ومجتهدين فى مجالات عديدة وهذا يجعلهم يحققون إنجازات كبرى.>حياتك العاطفية تسير بشكل جيد وأنت شخص قادر على التعامل مع المشكلات التى تواجك وتحولها لمصلحتك شريك حياتك يشعر دائما أنه تحت الاختبار وهذا أمر غير جيد وعليك تغيره.>عملك يسير بشكل جيد ولكنك تشعر بالضغط وتشعر أن هناك من يستغلك ولا يقدر مجهودك وعلاقتك مع مديرك لا تسير بشكل جيد وتشعر أنه لا يحبك ولا يدعمك لذلك حاول أن تضع خطة محكمة.>مواليد برج العقرب لديهم شخصية قوية ولديهم مبادئ لا يمكن التنازل عنها كما أنهم يحبون حياتهم بشكل كبير ويريدون أن يعيشونها كما يحبون لذلك فهم لا يحبون القيود شخصيات برج العقرب قادرة على الإلهام.>حياتك العاطفية تسير بشكل جيد فأنت تسير بخطوات محسوبة فى حياتك ولا تريد أن تتسرع ولكن هناك ما يقيلك من الطرف الآخر ويجعلك تشعر بعد م راحة لذلك عليك أنت تقضى مزيد من الوقت فى التحدث.>عملك يسير بشكل جيد ولكنك تشعر بالضغط الشديد وتشعر أن هناك من يتربص بك لذلك حاول أن لا تنفعل وحافظ على ثباتك ولا تهتم سوى بعملك .>مواليد برج القوس من الشخصيات التى يمكن كسب رضاهم بأقل الأشياء ولديهم طموحات كبيرة فى حياتهم كما أنهم طموحون ولديهم شخصية جذابة ومرحة ومن السهل أن تحصل على ثقتهم.>حياتك العاطفية لا تسير بشكل جيد فأنت تمر بأزمة عاطفية غير مسبوقة ولا تشعر بأن هناك من يجعلك تبقى فى العلاقة ، لذلك عليك التفكير وعدم التسرع.>أنت شخص ذكى ولا يمكن لأحد أن يؤثر عليك أو على قراراتك، فحياتك تديرها بشكل كبير وجيد ولا تقبل تسلط الآخرين ولا تحتاج إلى العمل مع من لا تقبلهم فأنت مستقل وصاحب قرارك.>مواليد برج الجدى لديهم قدر كبير من القدرة على تحمل المسئولية أنانيون فى قراراتهم يمكن كسبهم ببعض الحنان ولكن لا يمكن الاعتماد عليهم فى الأمور العاطفية بشكل خاص لأنهم يحبون تعدد العلاقات.>حياتك العاطفية الآن أفضل فأنت مع الشخص الذى اخترته بكامل قواك ورغبتك وعلى الرغم من أن هناك يشغل بالك إلا أنك تحاول أن تكون مخلصًا لأقصى حد ممكن.>عملك الآن أفضل بكثير من الأوقات السابقة فأنت على طريق يناسب طبيعة حياتك وأفكارك فقط عليك أن تبتعد عن الأنانية وأن تتبع الخطوات التى تساعدك على النجاح.>مولود برج الدلو هو شخص مبدع ولديه خيال خصب يمكنه النجاح فى أى مكان يوضع فيه يبهر الآخرين بدون قصد ويهتم بمن يحب يتمتع باستقلالية وحرية فى فكره كما أنه حساس، كريم، حنون، اجتماعى.>أنت وقعت فى الحب وهناك من تفكر فيه باستمرار ولكنك متردد بسبب بعض المشكلات التى تمر بها فى حياتك عليك مصارحته وانتظار رد فعله لأن العلاقة متبادلة.>عملك يسير بشكل جيد فأنت شخص ذكى ومبدع ولديك أفكار غير تقليدية وهذا يؤهلك لكى تكون على القمة بشكل كبير، حافظ على ذلك.>مواليد برج الحوت لديهم شخصية جذابة ومثيرة للاهتمام حياتهم مثيرة للاهتمام ويحبون المغامرات، كما أن لديهم روح مرحة وملهمة.>أنت الآن قررت أن تبتعد عن العلاقات العاطفية وتبدأ فى التفكير فى أمور أكثر أهمية وهذا بسبب العلاقة العاطفية الفاشلة التى أثرت عليك فى السابق.>عملك يسير بشكل جيد وحياتك الآن مستقرة فأنت شخص قادر على النجاح فى أى شىء إذا وجده مثيرًا للاهتمام.