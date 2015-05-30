حوار في الجول – يامن بن زكري.. وكيل اللاعبين الذي ينصح الزمالك بالابتعاد عن الصفقات العشوائية

تعلم يامن بن زكير كثيرا من رحلته كلاعب في الزمالك. حب الجماهير وكيف تتحول من لاعب محلي إلى نجم عربي. كيف تبتعد عن العشوائية لتنجح.

ما تعلمه يامن ساعده على أن يبدأ حياة جديدة بعد الاعتزال، الآن هو وكيل لاعبين معتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ويعمل على مساعدة الأندية في إيجاد خيارت مثلى لها.

وFilGoal.com أجرى هذا الحوار مع النجم التونسي الذي يتواجد في مصر لـ4 أيام.

وكيل اللاعبين

"أنا في إجازة مدتها 4 أيام. اعتدت زيارة مصر في الفترات التي أحتاج فيها للراحة خاصة أن علاقتي بجمهور الزمالك وحازم إمام وعلاء عبد الغني وبشير التابعي لم تنقطع".

"لا أعمل مع الزمالك هذا الصيف على صفقات".

"في الموسم الماضي بعد نجاح مرتضى منصور كرئيس للقلعة البيضاء تحدثت معه وابنه أحمد، سألت عن المبالغ المقترحة للصفقات".

"لكني لم أرغب في منح الزمالك أي صفقة. الزمالك بيتي، وبالتالي حين أمنحه صفقة يجب أن تكون الأفضل. لهذا مع المبالغ المقترحة لم أرغب في منح فريقي المفضل لاعبا عاديا".

"أنا الآن وكيل معاذ بن شريفية حارس الترجي، محمد علي يعقوبي مدافع الترجي الحالي والافريقي السابق، أسامة الحدادي لاعب الإفريقي، وماهر الحناشي لاعب الصفاقسي".

حازم وبركات والبلدوزر

"لعبت موسمين في الزمالك. كانا الأهم في حياتي".

"الزمالك له الفضل الأكبر علي، فرغم أني لعبت في أندية عديدة، لكن النادي الأبيض حولني من لاعب شعبيتي تقف في تونس إلى لاعب له شعبية في الوطن العربي كله".

"لن أستطيع أن أنسى فترتي مع الزمالك حين أتيت في 2006. استمتعت كثيرا مع جماهير هذا النادي. حتى اليوم يذكروني بما كان بيننا على مواقع التواصل الاجتماعي".

"في الزمالك لعبت بجوار واحد من اللاعبين الذين كنت أستمتع بهم كمشجع منذ كنت في تونس وهو حازم إمام".

"لعبت بجوار عمرو زكي بعدما كان منافسا لي في العديد من المباريات التي جمعتنا. كان مهاجما رائعا ولهذا ارتحت كثيرا بأنه في فريقي حين انتقلت للزمالك".

"وهناك بركوتة. الأهلي امتلك جيلا رائعا، لكن محمد بركات اللاعب الوحيد تقريبا الذي كان يمتلك زرا خاصا للسرعة. يفعل ما يحلو له بسبب تلك السرعة في أرض الملعب".

عشوائية الصفقات

"عملت مع كاوجدا ثم هنري مشيل ورحلت فترة رود كرول. كانت هناك مشاكل إدارية منعتنا من البطولات".

"كانت هناك مشكلة أخرى. بعض الانتقالات العشوائية حدثت في تلك الفترات".

"في أحد المراكز تجد العديد من النجوم واللاعبين. وفي مركز أخر لا يوجد أي لاعب".

"المشاكل الدفاعية مثلا. حدثت رغم أن الفريق تواجد فيه أنا ووسام العابدي بعدها وبشير التابعي ووائل القباني".

"عدد المدافعين جعل المدرب يغير كثيرا في الخط الخلفي وهذا أثر طبعا على الفريق. تعلمت من كل هذا في حياتي".

"مع هذه الأمور كان هناك شيئا مهما وهو محمد بركات. الأهلي امتلك عظماء في فريقه لكن بركات غير. بركوتة كان يملك زرا خاصا بالسرعة لا يتواجد عند أي لاعب أخر".

"عموما سعدت بالفترة التي قضيتها في الزمالك. فمن هذا النادي العظيم رحلت إلأى باتسيا في فرنسا ولعبت مع المنتخب التونسي وتنقلت بين الكويت وقطر في النهاية".

حفني وزمالك مختلف

"هذا العام الزمالك مختلف. يملك أفضل لاعبين في مصر وهناك كذلك تراجعا واضحا في مستوى الأهلي والإسماعيلي. هذا الأمر حقيقة يسعدني لأني مشجع للنادي الأبيض".

"الزمالك الآن يمتلك أيمن حفني، وهو لاعب كبير للغاية. ويحتاج النادي لتعويضه لو رحل".

"الزمالك يمتلك عبد الشافي وهو لاعب خلوق ولهذا أحبه على المستوى الشخصي".

"وهناك إبراهيم صلاح. سألت وأعرف أنه من المنصورة، لكنك تشعر دوما بأنه ابن الزمالك ولم يرتد قميصا غير الأبيض".

"حازم إمام أقول له أنت اسمك على اسم لاعب رائع وهذا حمل ثقيل. لكنك وعمر جابر كقادة للزمالك بالتأكيد تملكان القدرة على تلك التركة الكبيرة".

العودة والصفقات

"لو وجدت فرصة لمساعدة الزمالك لن أتأخر".

"كتبت ورقة عمل وقدمتها للزمالك وإدارته. هذه الورقة فيها من وجهة نظري الصفقات التي يحتاجها النادي".

"نحتاج لظهير أيسر. لقلب دفاع ولاعب وسط هجومي لو رحل حفني. ويحتاج الزمالك لمهاجم أجنبي".