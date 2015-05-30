رامسي: أنباء انتقالي لبرشلونة لا تشغلني

أكد آرون رامسي لاعب خط وسط برشلونة أنه لا يعير اهتماما بكل الأنباء المنتشرة في الوقت الحالي حول رغبة برشلونة في الحصول على توقيعه تمهيدا لضمه.

العديد من التقارير الصحفية أشارت إلى أن برشلونة ينوي الدخول في مفاوضات مع أرسنال للظفر بتوقيع اللاعب الويلزي مقابل 70 مليون يورو.

وشدد رامسي في تصريحاته للصحفيين على أنه لا يشغل باله بتلك الأنباء، وأنه لا يركز اهتمامه إلا على نهائي كأس إنجلترا أمام أستون فيلا والذي يقام يوم السبت.

وأضاف"هذه مجرد أنباء كتبت في الصحف فقط، ولكن أنا لا أركز إلا على مباراة أستون فيلا فقط، هذه الأشياء لا تؤثر علي قبل اللقاء".